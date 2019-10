El controvertido fundador de Papa John’s International Inc. no se ha ido de la manera tranquila que Starboard Value LP habría esperado.

John Schnatter, quien abandonó sus funciones como director ejecutivo y presidente durante los últimos dos años, pero que sigue siendo un accionista clave, disparó algunos comentarios a la compañía de pizzas en un artículo del New York Post, donde afirma que la empresa ha sido mal administrada desde su partida.

Schnatter dijo que la compañía que aún lleva su nombre ha tenido problemas sin su liderazgo y experiencia en la marca. La gerencia estaría intensificando la reducción de costos sobre la calidad y el ánimo entre los gerentes de los establecimientos, los franquiciados y los empleados está en su punto más bajo, escribió.

“Tengo una gran participación en Papa John’s, no solo financieramente, sino también con 35 años de mi sangre, sudor y lágrimas”, escribió Schnatter, propietario de cerca del 15% de las acciones de la compañía, según datos de Bloomberg. “En agosto de 2018, traté de advertir a mis colegas directores y publiqué un comunicado de prensa acerca de que el desempeño de la compañía empeoraría. Mi predicción ha demostrado ser correcta durante cuatro trimestres desde entonces e incluso hoy”.

Representantes de Papa John’s y Starboard no respondieron de inmediato las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico. La compañía informará sus resultados trimestrales a principios de noviembre.

La cadena de pizzerías, que recibió una inversión a principios de este año de Starboard, ha intentado remontar tras una caída de las ventas y un escándalo que empañó su marca. Las ventas en tiendas han sido negativas en EE.UU. durante varios trimestres, aunque el ritmo de descenso ha disminuido. A principios de este año, la compañía trajo a Shaquille O’Neal, el basquetbolista del salón de la fama de la NBA, como portavoz y su primer miembro de color de la junta.

La compañía, que ya enfrenta una desaceleración de las ventas, vio aumentar sus problemas en el verano de 2018 después de que Schnatter usara un insulto racial en una conferencia telefónica que, según él, fue sacada de contexto.

En el artículo, Schnatter culpó a los malos resultados de Papa John’s antes de su salida por el “mal manejo” del patrocinio de la NFL por una controversia respecto a jugadores arrodillados en son de protesta cuando suena el himno nacional. También citó la “declaración falsa” que surgió sobre su uso del insulto, y citó el contraste entre su tratamiento y la reacción a los recientes comentarios del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, en una entrevista de radio.

Dijo que los líderes estatales negros se apresuraron a defender a Cuomo, “mostrando su comprensión de la intención y el contexto de sus palabras”, cuando no se le concedió el mismo beneficio de la duda. “El doble estándar es irritante”, dijo.