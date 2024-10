“Hay financiación disponible. Los precios inmobiliarios están subiendo”, afirmó Rowan en una entrevista el miércoles en Bloomberg Television. “No está claro que necesitemos más recortes de tasas”.

Los funcionarios de la Fed bajaron las tasas de interés por primera vez en cuatro años el mes pasado, recortándolas en medio punto porcentual. El lunes, el presidente del banco central estadounidense, Jay Powell, indicó que los funcionarios seguirán bajando las tasas, pero en incrementos más pequeños.

En una extensa entrevista realizada un día después del día del inversionista de Apollo, Rowan expresó su preocupación de que el banco central pudiera sobreestimular la economía.

“En la medida en que aceleremos la economía y tengamos que ir en la otra dirección”, sostuvo, “no sería un buen día”.

Apollo reveló objetivos ambiciosos el martes en su día del inversionista, que incluyen aumentar los activos bajo gestión a US$ 1.5 billones y generar US$ 10,000 millones de ganancias anuales en cinco años.

Es probable que Apollo forme más asociaciones bancarias similares a su acuerdo con Citigroup Inc. para buscar inversiones en crédito privado, señaló Rowan el miércoles. La empresa podría formar asociaciones internacionales, de grado de inversión y relacionadas con las infraestructuras, puntualizó.

Marc Rowan, CEO de Apollo Global Management.

El directivo dijo que las diferencias entre la deuda pública con grado de inversión y la deuda privada con grado de inversión siguen reduciéndose, especialmente porque las agencias calificadoras de riesgo dicen que son de la misma calidad.

“Dentro de dieciocho meses no creo que los inversionistas noten la diferencia”, afirmó Rowan. “Todo lo que existe en los mercados públicos está llegando a los mercados privados”.

Esta evolución también se extenderá a las inversiones en renta variable, indicó. Los inversionistas están excesivamente asignados a unas pocas acciones grandes, y la incorporación de inversiones privadas a las carteras 401(k) podría aumentar los resultados en un 50% y un 60%, afirmó.

Rowan también advirtió sobre el ritmo actual del gasto público, señalando que Estados Unidos está “gastando el dinero de la próxima generación”.

US$ 10,000 millones en cinco años

Apollo Global Management Inc. espera generar ganancias anuales de US$ 10,000 millones en sus negocios de gestión de activos y jubilación de aquí a 2029, impulsados por la demanda de créditos privados y rentas vitalicias por parte de los inversionistas.

Se prevé que las ganancias relacionadas con las comisiones crezcan un promedio del 20% anual durante los próximos cinco años, mientras que las ganancias de su rama de seguros Athene aumentarán un 10%, dijo Apollo el martes en una presentación a inversionistas.

El director ejecutivo de Apollo, Marc Rowan, destacó la jubilación, el patrimonio y la infraestructura —incluida la transición a las energías renovables— como los nuevos vientos de cola que impulsarán el crecimiento de la empresa.

“Al final del día, lo privado ganará a lo público”, dijo Rowan en el día del inversionista de la empresa, refiriéndose a un crecimiento más rápido en los mercados privados frente a los mercados públicos y los bancos.

La empresa prevé una ganancia neta ajustada de US$ 15 por acción en cinco años, mientras que el volumen anual de originación se prevé que aumente hasta al menos US$ 275,000 millones, frente a los US$ 164,000 millones de los 12 meses finalizados el 30 de junio.

Apollo prevé que los activos gestionados aumenten hasta US$ 1.5 billones en 2029 y sigue en camino de alcanzar su objetivo anterior de US$1 billón en 2026. Al 30 de junio, la empresa administraba US$ 696,000 millones.

La gestora de activos alternativos se fundó como empresa de capital riesgo en 1990 y, con los años, se ha expandido a los sectores del crédito, los seguros, las soluciones de capital y la gestión patrimonial. Rowan ha identificado la originación —el negocio de estructurar inversiones crediticias privadas para venderlas a Athene y a otros inversionistas— como el motor de crecimiento más importante de la empresa. Apollo cuenta con unos 4,000 empleados en sus 16 negocios de originación, que incluyen MidCap Financial y Atlas SP.

La empresa espera captar al menos US$ 150,000 millones para su negocio de patrimonio mundial de aquí a 2029. Considera que los inversionistas particulares representan una oportunidad de mercado de US$ 150 billones, de los que aproximadamente el 50% procede de family offices y el 2% de personas con un elevado patrimonio neto.

Las entradas orgánicas anuales en la empresa superarán los US$ 150,000 millones en cinco años, según los objetivos de Apollo, con sede en Nueva York.