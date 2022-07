La gala del listado The World’s 50 Best Restaurants, que cumplió su vigésima edición este año, se celebró ayer en Old Billingsgate de Londres y reunió a los mejores cocineros del mundo.

Entre ellos, por supuesto, estuvieron los chefs más representativos de la gastronomía peruana, cuya presencia en el ranking estuvo asegurada gracias a los restaurantes de Virgilio Martínez, Pía León, Mitsuharu “Micha” Tsumura y Jaime Pesaque. La subida de Central El restaurante peruano mejor posicionado es Central, que ha escalado hasta el número dos de la lista este año. Cabe recordar que el año pasado, el local liderado por la pareja de cocineros Virgilio Martínez y Pía León estaba ubicado en la cuarta posición. De esta forma, Central logra su mejor puesto desde que ingresó al top 50 en el año 2013. Ese año se posicionó en el 50 del listado y año tras año ha ido subiendo. En el 2014 llegó hasta el 14; en el 2015 se metió al top 5 y ocupó el puesto 4; en el 2016 repitió la hazaña. Entre los años 2017 y 2021 (sin contar 2020, que no se realizó la ceremonia), Central fluctuó entre las posiciones 4, 5 y 6. Las idas y vueltas de Maido De otro lado, Maido, del chef Mitsuharu Tsumura, descendió cuatro ubicaciones y dejó el puesto 7 que había conseguido en el 2021. De esa forma, “Micha” abandona el top 10 de la lista después de cinco años. Maido había logrado meterse entre los 10 mejores restaurantes del mundo desde el 2017, cuando ocupó la casilla 8 en el ranking. Un año después, Tsumura logró su mejor puesto hasta la fecha, llegando al séptimo del listado. En el 2019 tuvo un bajón y cayó al 10, para luego volver al 7 durante el 2021. Que no sorprenda, entonces, si el próximo año el reconocido cocinero vuelve a estar entre los 10 mejores del mundo, y que se mantenga allí. El nuevo de la lista Uno de los nuevos ingresos de la lista este año es Mayta, del cocinero Jaime Pesaque. “Mayta, que significa tierra noble en el idioma aimara, es una expresión personal y contemporánea de la gastronomía y territorio peruano”, define Pesaque al restaurante que debutó en el puesto 32 del conteo internacional. Con Mayta se cierra la presencia peruana en la prestigiosa lista que, además, cuenta con ocho restaurantes latinoamericanos en ella. El mejor del mundo De otro lado, otro restaurante danés se convirtió en el número uno del mundo, repitiendo el plato que durante el 2021 fue de Noma. Esta vez el ganador fue Geranium, un espacio con un menú enteramente vegetal a cargo del chef Rasmus Kofoed. “La comida nos une, a gente de distintos planetas. Me siento agradecido de estar aquí, y lo agradezco sobre todo al equipo más increíble que se puede encontrar, el de Copenhague”, leyó un nervioso Kofoed sobre el escenario londinense. “Para mí este reconocimiento no trata de ser mejor que otros, sino de celebrarnos los unos a otros”, agregó. El puesto 3 y 4 de la lista nos lleva a España, a Barcelona y Madrid, respectivamente. En esas posiciones están Disfrutar y Diverxo. Por último, cerrando el top 5 está Pujol, ubicado en México, liderado por los chefs Enrique Olvera y Jesús Durón. En corto Los que salieron de la lista. También hay restaurantes peruanos que este año abandonaron el ranking de The World’s 50 Best Restaurants. Se trata, por ejemplo, de Mil, ubicado en Cusco, también del chef Virgilio Martínez, que ocupó el puesto 90 en el 2021 y de Astrid & Gastón, que estuvo en el 96 durante el año pasado.