Estamos bastante preocupados. Lo primero es lamentar los fallecimientos de los ciudadanos producto de los enfrentamientos. Creemos en el derecho de manifestación, pero el derecho de protesta no es absoluto, debe enmarcarse en los límites constitucionales.

¿Cuál puede ser el nivel de impacto de las protestas en las actividades económicas?

En este momento son diez las regiones afectadas: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, La Libertad, Piura y Puno. En conjunto representan alrededor del 30% del PBI total del Perú y el 26.3% del empleo formal. Sin duda habrá una afectación.

¿Cuál sería el riesgo si las protestas se prolongan por más días?

Nos preocupan sobre todo las pequeñas empresas, los comerciantes, pues las protestas impiden que la actividad económica funcione de manera adecuada. De acuerdo a información que tenemos de nuestro gremio retail, el 40% de los ingresos de estas empresas se dan en la campaña navideña, que va a verse afectada por estos actos de violencia. Según estimados el Instituto de Estudios Económicos de la CCL, en términos de venta podrían perderse S/ 1,728 millones por día en estas diez regiones afectadas, al cerrarse las actividades. Serían unos S/ 573 millones en servicios, S/ 452 millones en comercio, S/ 14 millones en turismo, pues nadie querrá ir a esas regiones, entre otros efectos. Ese es el potencial de impacto.

Rosa Bueno, presidenta de la CCL.

LEA TAMBIÉN: Protestas por caos político podrían enardecer tensiones comunitarias contra la minería

¿Qué medidas propone como salida a esta crisis?

Lo primero es restablecer el principio de legalidad. El código penal sanciona la toma de carreteras y de rehenes. Los actos delincuenciales deben ser repelidos. Asimismo, el Consejo de Ministros tiene que seguir gobernando; no puede haber una paralización por estos actos y los ministros tienen que seguir ejerciendo sus labores. Se debe seguir avanzando en la reforma política, pues cualquier adelanto de elecciones no va a funcionar si no hay una reforma adecuada. Por eso la CCL va a adelantar la presentación de sus propuestas de reforma política basadas en cinco ejes.

¿De qué tratan esos cinco ejes de la reforma política que propondrán?

El primero es proponer la reelección parlamentaria inmediata. Creemos que debe respetarse la carrera política, con congresistas que trabajen para quedarse, pues ahora, al durar solo un periodo, no tienen en la cabeza el bienestar del país, sino sacar beneficios inmediatos pues saben que no van a volver. También proponemos el restablecimiento de la bicameralidad, el país tiene muchos problemas de informalidad pues se dan normas que no son razonables, hay que volver a poner reflexión en la tarea legislativa y la bicameralidad puede ayudar a eso. También estamos haciendo propuestas para evitar el transfuguismo (de congresistas); sobre el Ejecutivo, proponemos ampliar la responsabilidad del presidente (como causal de vacancia) ante delitos de corrupción, y regular el tema de la cuestión de confianza, para que no se pueda hacer de forma indiscriminada, por ejemplo, ya no para la presentación de un Gabinete, eso nos parece innecesario.

¿Cuándo y a qué instancia presentarán las propuestas de reforma política?

Calculamos que en el transcurso de la próxima semana vamos a presentar las propuestas a la presidencia y al Congreso. Estas propuestas las estamos trabajando desde abril de este año. En la CCL tenemos una Comisión de Justicia, Constitución y Política que preside el doctor Víctor García Toma, y está formada por el doctor (Óscar) Urviola, Javier de Belaunde y una serie de otras personalidades que han aportado a estas propuestas. También trabajamos propuestas de acceso a la formalidad de los peruanos, en materia de seguridad ciudadana, y de fortalecimiento del libre mercado con inclusión.

¿Esas otras propuestas también las presentarán la próxima semana o más adelante?

No. Teníamos planificado presentar todas las propuestas en enero, pero las circunstancias nos han ganado y vamos a presentar primero la propuesta de reforma política y las demás serán en enero.

LEA TAMBIÉN: Edward Palacios: “Paralizar Apurímac es dañar el PBI del país”

En las protestas, algunos sectores piden adelantar elecciones al 2023 y no esperar al 2024, ¿lo considera viable?

Creo que no, pues un adelanto de elecciones tan rápido no va a permitir realizar una reforma del capítulo político de la Constitución. Y sin esa reforma, no nos permitiría tener mejores candidatos y el fortalecimiento institucional que necesita el país. Nuevamente nos pondría en la disyuntiva de elegir entre el menos malo y eso no es lo adecuado para la gobernabilidad del país.

Otro reclamo de un sector es la convocatoria a una Asamblea Constituyente, ¿estamos en un escenario adecuado para ello? De darse esto, ¿las inversiones se paralizarían?

Lo peor que le puede pasar al inversionista es la incertidumbre. No estamos en un escenario adecuado y no tenemos las herramientas legales para una Asamblea Constituyente. La forma de modificar la Constitución es hacerlo en dos legislaturas en el Congreso, o en una votación y un referéndum. Una Asamblea Constituyente tampoco tiene el respaldo mayoritario y sería contraproducente en este momento. Lo que debemos buscar es hacer una transición ordenada con acuerdos mínimos, y tener un Congreso mejor para la siguiente oportunidad y allí, en ese (futuro) Congreso, podrían analizarse propuestas de reforma.

Hoja de vida:

Profesión: Rosa Bueno es abogada egresada de la Pontificia Universalidad Católica del Perú (PUCP), experta en Competencia, Compliance y Arbitraje.

Trayectoria en CCL: Colabora con la CCL desde 1998. Ha presidido la Comisión de Tratados Internacionales, representando a la institución en las negociaciones del ALCA y los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. Posteriormente, presidió el Consejo Superior de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la CCL por el periodo 2017-2020, liderando la creación del Faro de Transparencia, plataforma digital que permite prevenir conflicto de intereses en el arbitraje.

Otros cargos: Es socia fundadora del estudio de abogados Bueno Lercari Consultores, reconocido por los Directorios Chambers and Partners y Leaders League. Asimismo, recibió el IWEC Award al emprendimiento femenino en el 2013. También ha integrado los directorios de Procapitales, la Asociación Peruana de Propiedad Intelectual y la Cámara de Comercio Perú Chile, así como los directorios de varias empresas locales.