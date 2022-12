¿Cuál es la situación en Apurímac a tres días del inicio de los bloqueos?

La paralización en Andahuaylas es total, toda la población se ha volcado a la ciudad. Hoy(lunes) a las 00:00 horas, Abancay también entró en paro, aunque en un inicio no fue contundente hasta que llegó gente de Andahuaylas azuzada por grupos que hacen de la pobreza su negocio.

Cuál es su análisis, ¿por qué su región se volvió el epicentro de los bloqueos iniciales?

Apurímac es una región ahora importante para el país por el aporte que tiene al Producto Bruto Interno (PBI) nacional y gracias a las actividades mineras, entonces, paralizar Apurímac es dañar el país. Detrás hay grupos políticos que quieren el odio entre peruanos, porque su negocio es generar la pobreza de la gente; a ello se suma las malas gestiones que hacen los gobernadores regionales que, pese a que hay dinero por canon y regalías, no cerraron las brechas sociales. No hay obras de desarrollo, entonces, hay ese discurso de que las mineras se llevan todos y nosotros no somos beneficiarios de nada, cuando los llamados a atender las necesidades son las autoridades. Ellos han hecho mal su tarea y ahí están las consecuencias.

De acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú, mina Las Bambas produce el 15% del cobre que se exporta en Perú. Dicha producción representa el 1% del PBI nacional.

¿Cuál es el status de las principales vías con acceso a campamentos mineros?

Hoy (lunes) han cerrado en el distrito de Chumbivilcas en Cusco, han bloqueado el corredor vial -Apurímac y el corredor logístico en Yahurisque y, además, en Huancuire-Cotabambas siguen posicionados en el tajo de Chalcobamba de Las Bambas. Todo esto no solo hace que Apurímac sea quien pierda, sino pierde el Perú.

De acuerdo al INEI, en setiembre del 2022, la producción de cobre en Apurímac sumó 22.299 toneladas y decreció en 16.7%, respecto a setiembre de 2021, sustentado por el menor volumen extraído de la Minera Las Bambas. Del mismo modo, fue inferior la producción de molibdeno (-41.2%) y oro (-30.4%).

¿Hay preocupación en los campamentos mineros?

Hay rumores en Apurímac de que pretenden entrar a los campamentos y sacar a los trabajadores de ahí condicionando las protestas en el que se pide el cierre del Congreso, que salga Dina Boluarte y retorne Pedro Castillo. Responden a actuaciones asociales en lo que se han cerrado.

En términos económicos, ¿han cuantificado las pérdidas?

El 60% de las actividades de Apurímac se perjudica por las protestas. En general, todos los servicios y negocios están paralizados y a eso se suma la paralización de la actividad minera que aporta el 30% del presupuesto regional y, en algunas provincias, hasta el 70% de sus presupuestos. Las pérdidas por día se estiman en S/ 5.5 millones, de los cuales entre S/2.2 millones y S/2.5 millones son del sector servicios.

El aeropuerto de Andahuaylas, ¿cuándo podría retomar operaciones?

El terminal sigue aún sitiado por las comunidades que están alrededor. Ayer (domingo) se decía que aun había personas secuestradas, pero mientras las aguas no se calmen, no podríamos decir en qué tiempo reanudará sus operaciones, dependerá de la evaluación de los daños físicos. El turismo está afectado porque Abancay es eje de carretera de dos vías importantes, desde Nazca y Ayacucho, por ahí fluyen turistas nacionales y también internacionales.

Adelanto de elecciones

El anuncio de declarar en Estado de Emergencia Apurímac no ha resuelto la situación...

No, al contrario, se ha incrementado la convulsión social. Hace unos minutos, en Chincheros, ha fallecido otra persona, serían cuatro los fallecidos en Apurímac. La gente ha adelantado que no está dispuesta al diálogo y lo que piden es que Dina Boluarte dé un paso al costado, que el Congreso se disuelva y que se convoque a nuevas elecciones, y no entienden que esto es un proceso.

Yo creo que la única solución podría ser que este equipo técnico que conforme el Ejecutivo dé un plan conciso y claro respecto al camino que va a recorrer sobre el adelanto de elecciones; cómo se entablarán las mesas de diálogo porque mi pregunta ahora es para qué viajarán los ministros sino llevan ninguna información. Tiene que haber un plan con el que se pueda trabajar, si no, las protestas continuarán. Además, en la región, ya hay malas experiencias por el mal manejo de las mesas de diálogo.

¿Y cuál es su opinión sobre el adelanto de elecciones planteado por la presidenta de la República?

Así como están las cosas, yo creo que una fecha probable de adelanto de elecciones debe ser julio del 2023. Debemos entender que no solo basta con llamar a elecciones generales, sino, que amerita la implementación, no es de la noche a la mañana, pero sí debe ser antes del 2024.

¿Quiénes lideran o están detrás de las protestas?

En estos conflictos sociales se sabe claramente quiénes ganan y quiénes pierden. Hoy la mayoría de peruanos está perdiendo, y quienes pueden beneficiarse son claramente identificables. Saludo que hayan renunciado los prefectos, en Apurímac, al menos, durante la gestión de Pedro Castillo, no se les ha sentido, no han tenido un rol que podamos ponderar.

¿Cuál es su reflexión final?

Este es un mes que siempre invita al ser humano a la reflexión y creo que el sentir de los peruanos debe ser reconocer que somos parte de una sola cultura, somos un equipo y debemos sumar juntos. Basta de miramientos socioculturales que no nos hacen bien, esperamos que el Perú pueda sanar pronto.

