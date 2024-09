Hooters, famosa por sus alitas de pollo y los escuetos uniformes de sus camareras, contrató a Accordion Partners y al bufete de abogados Ropes & Gray para mejorar el negocio y abordar su carga de deuda frente a un menor tráfico de clientes y una baja en su liquidez, dijeron las personas, que pidieron no ser nombradas por discutir asuntos confidenciales.

Algunos de los acreedores de Hooters han pedido asesoría a Houlihan Lokey Inc. Representantes de Hooters y Accordion Partners no respondieron a solicitudes de comentarios. Ropes & Gray no proporcionó ningún comentario, mientras que un representante de Houlihan declinó hablar.

Hooters no es la única cadena de comida informal que enfrenta problemas. Recientemente, la dirección de TGI Friday’s Inc. tuvo que ceder el control de algunos activos a un administrador externo, tras incumplir términos de la deuda al no presentar a tiempo los documentos a los tenedores de bonos. Red Lobster se declaró en quiebra en mayo.

Hooters, que fue adquirida por Nord Bay Capital y TriArtisan Capital Advisors en 2019 a un consorcio de otras sociedades de capital de riesgo, cerró recientemente varios locales que, según dijo a medios, tenían un “bajo rendimiento”.

Hooters adujo “la presión de las condiciones actuales del mercado”, y dijo que continuaría abriendo nuevos restaurantes a nivel nacional e internacional.

La cadena enfrenta pagos de bonos respaldados por activos por unos US$ 300 millones, según datos recopilados por Bloomberg. Kroll Bond Rating Agency rebajó recientemente la calificación de esos títulos tras la caída de los ingresos que respaldan la deuda.

Los bonos de Hooters están empaquetados como securitizaciones de negocio completo, a través de las cuales una empresa compromete la mayor parte de sus activos, incluidos los derechos de franquicia, como garantía. Este tipo de deuda estructurada es popular entre cadenas de restaurantes, gimnasios y empresas con grandes redes de franquicias.