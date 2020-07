La zona de Tambo Grande, ubicada en la región Piura, no solo es reconocida por ser uno de los principales productores de limón del Perú, sino también por el potencial minero que tienen sus tierras.

Ya en el año 2002 hubo la intención de la minera Manhattan de explotar los minerales de la zona, pero la población se opuso y la inversión no se pudo hacer.

Ahora, 18 años después, nuevamente existe interés en el lugar. En el 2017 ingresó a ProInversión una iniciativa privada para el proyecto denominado “Gestión social, diseño y ejecución de proyectos de infraestructura hidráulica, construcción, implementación y exploración de las concesiones mineras integrantes del yacimiento TG-3 del proyecto El Algarrobo”.

Esta iniciativa fue presentada por Compañía de Minas Buenaventura al Ministerio de Energía y Minas (Minem), entidad que dio opinión favorable al inicio del proceso que actualmente continúa en fase de evaluación.

Diferencias

A diferencia del proyecto inicial de Manhattan que tenía como objetivo abrir una mina de oro a tajo abierto sobre la zona denominada TG-1, justo en la misma población de Tambo Grande, lo que significaba reubicar a la población, hoy dicha zona no se tocaría y se planea explotar la zona denominada TG3, ubicada en la margen izquierda del río Piura. Según el informe multianual de APP elaborado por el Minem, la extracción de mineral se haría de manera subterránea, lo que generará “mínimos impactos paisajísticos de áreas superficiales, con oportunidad de generación de fuentes de agua para la población y sus actividades agropecuarias en comparación al método de tajo abierto rechazado por la población”.

La inversión estimada total del proyecto es de US$ 1,235 millones, dividido en dos etapas. La primera, de US$ 350 millones, para una planta con capacidad de tratamiento de 5,000 toneladas día (tpd), para luego ser ampliada al sexto año de iniciada la operación a una de 10,000 tpd con un monto de US$ 885 millones.

Según la ficha del proyecto en ProInversión, este solucionará el problema de escasez de agua en la comunidad campesina Apóstol San Juan Bautista de Locuto y permitirá la promoción de un parque industrial agropecuario para dar valor agregado a los productos agropecuarios y el desarrollo de un proyecto específico para la conservación del bosque seco.

En Corto

Influencia. El proyecto está adyacente a la comunidad campesina Apóstol Juan Bautista de Locuto, constituida por 8 anexos: Locuto, Angostura, San Martín de Angostura, Ocoto Alto, El Papayo, La Greda Nueva, La Greda Antigua y El Carmen. Con una extensión de 11,962.2 hectáreas y una población estimada en 15,000 habitantes, quienes el año pasado se manifestaron en contra.