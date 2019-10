La batalla de Deliveroo con sus competidores en la entrega de alimentos se está intensificando después de que la startup con sede en el Reino Unido registrase un fuerte crecimiento, pero también un aumento en las pérdidas.

Las ventas globales de su negocio de entrega de alimentos han aumentado un 72% en los últimos doce meses, alcanzando 476 millones de libras (US$ 583 millones) para el año que terminó el 31 de diciembre.

El crecimiento estuvo impulsado por sus mercados internacionales y el lanzamiento de una plataforma de mercado para restaurantes con flotas de conductores a fin de vender comidas a través de la aplicación de la empresa emergente con sede en Londres, dijo en un comunicado el miércoles.

Las ventas crecieron pero la rentabilidad está muy lejos. Deliveroo registró una pérdida antes de impuestos de 232 millones de libras para el período, frente a los 199 millones de libras del año anterior.

El máximo responsable de Deliveroo, Will Shu , dijo que era optimista sobre las perspectivas de la compañía y que “continuó invirtiendo fuertemente en expansión, tecnología y nuevos productos”.

En mayo, Deliveroo dijo que había asegurado una financiación de US$ 575 millones liderada por Amazon Inc. y otros inversores, y que continuará creciendo en mercados como el Reino Unido, Francia, Italia, España y Dubái . Pero en agosto, anunció una retirada abrupta de Alemania después de más de cuatro años de presencia en el mercado, ya que un panorama competitivo cada vez más intenso agravaba la presión sobre el sector.

La industria de entrega de alimentos ha estado sacudida por las fusiones en los últimos tiempos. Just Eat Plc y Takeaway.com NV acordaron en julio una fusión de 5,000 millones de libras, menos de seis meses después de que Takeaway gastara alrededor de US$ 1,000 millones por las operaciones en Alemania de su competidor, Delivery Hero SE. La empresa española de entrega de alimentos Glovo también ha suscitado interés preliminar de Uber y Deliveroo en los últimos meses.

Uber Eats y Deliveroo también están enzarzados en una batalla por los llamados restaurantes virtuales, donde los establecimientos ceden espacio en sus cocinas para preparar comida para los repartidores. Sin comedores ni camareros, estos equipos emergen donde las empresas de entrega de comidas anticipan demanda y venden platos a través de las aplicaciones Uber Eats o Deliveroo.

Deliveroo ha captado US$ 1,530 millones, y fue valorado en US$ 2,000 millones en una ronda de financiación en el 2017. En los próximos cuatro años, se estima que el negocio de entrega de alimentos crecerá un 12% anual, a US$ 76,000 millones en el 2022, según la firma de inversión Cowen Inc.