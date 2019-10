Amazon acaba de licenciar algunas producciones de Disney para su servicio streaming de video Prime. Entre los títulos se encuentran las cuatro películas de "Toy Story", "The Lion King" y "Avengers: Endgame", según el portal Variety.

El acuerdo entre ambas empresas inicia desde este 1 de octubre hasta setiembre del 2020. Esto se debe a que Disney planea lanzar su servicio Disney + directo al consumidor en los territorios de América Latina a partir del primer trimestre de 2021.

Las cintas que llegan a Prime Video en América Latina incluyen éxitos de taquilla del Universo Cinematográfico de Marvel como "Captain Marvel", "Iron Man", "Thor: The Dark Mundo ", “Doctor Extraño"y " Guardianes de la Galaxia vol. 2.", entre otras cintas.

Además, bajo el pacto de Disney, Prime Video en América Latina ha licenciado todas las temporadas de las series de televisión "Grey's Anatomy", "The Walking Dead", "American Horror Story" y "How I Met Your Mother".

Como se recuerda, “The Mandalorian”, “Moon Night”, “She-Hulk” y “Ms. Marvel” son las series live action que Disney + viene trabajando para su plataforma.