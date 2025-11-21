Booster Group Perú, dedicado al desarrollo de sistemas de refrigeración para el sector retail y la industria nacional, apunta a expandirse a mercados internacionales mediante alianzas con empresas de la región. El objetivo de la empresa con 17 años de presencia en el mercado nacional y más de 35 años de experiencia internacional, es distribuir sus soluciones desde Perú hacia Centroamérica y otros países de América Latina.

El gerente Comercial de la compañía, Carlos Ibarra López , señaló que su representada trabaja con clientes de Piura, Lambayeque (Chiclayo y Olmos), Ica y Arequipa, vinculados al sector frutícola, así como en zonas costeras como Paita y Chancay, donde se desarrollan proyectos pesqueros y logísticos . “Muchas empresas buscan zonas cercanas a los puertos para instalar sus plantas y facilitar los procesos de exportación”, explicó el ejecutivo a la Asociación de Exportadores (ADEX).

De momento, el crecimiento sostenido de la empresa de entre un 15% y 20% proviene de nuevos proyectos industriales y a la demanda de los sectores retail, supermercados y centros de distribución , aunque también proyectan ingresar a proyectos industriales de mayor envergadura.

Actualmente, sus principales productos son los racks de frío transcríticos en CO₂, junto con soluciones que emplean gases naturales como el propano y refrigerantes A2L, fortaleciendo así el uso de tecnologías limpias y de alto rendimiento.

Booster Group Perú desarrolla sistemas de refrigeración basados en gases naturales como CO₂, propano y A2L. (Foto: Bloomberg)

Nuevas tecnologías

Ibarra destacó que la empresa, a través de su departamento de Investigación, Ingeniería y Desarrollo, impulsa tecnologías de última generación, entre ellas su propio sistema BoosterLoop , basado en refrigerantes que cumplen los estándares europeos, con valores de GWP por debajo de 150.

“Estamos haciendo reingeniería de los racks para optimizarlos aún más y ofrecer alternativas más eficientes”, sostuvo.

