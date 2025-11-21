Booster Group Perú, dedicado al desarrollo de sistemas de refrigeración para el sector retail y la industria nacional, apunta a expandirse a mercados internacionales mediante alianzas con empresas de la región. El objetivo de la empresa con 17 años de presencia en el mercado nacional y más de 35 años de experiencia internacional, es distribuir sus soluciones desde Perú hacia Centroamérica y otros países de América Latina.
El gerente Comercial de la compañía, Carlos Ibarra López, señaló que su representada trabaja con clientes de Piura, Lambayeque (Chiclayo y Olmos), Ica y Arequipa, vinculados al sector frutícola, así como en zonas costeras como Paita y Chancay, donde se desarrollan proyectos pesqueros y logísticos. “Muchas empresas buscan zonas cercanas a los puertos para instalar sus plantas y facilitar los procesos de exportación”, explicó el ejecutivo a la Asociación de Exportadores (ADEX).
De momento, el crecimiento sostenido de la empresa de entre un 15% y 20% proviene de nuevos proyectos industriales y a la demanda de los sectores retail, supermercados y centros de distribución, aunque también proyectan ingresar a proyectos industriales de mayor envergadura.
Actualmente, sus principales productos son los racks de frío transcríticos en CO₂, junto con soluciones que emplean gases naturales como el propano y refrigerantes A2L, fortaleciendo así el uso de tecnologías limpias y de alto rendimiento.
Nuevas tecnologías
Ibarra destacó que la empresa, a través de su departamento de Investigación, Ingeniería y Desarrollo, impulsa tecnologías de última generación, entre ellas su propio sistema BoosterLoop, basado en refrigerantes que cumplen los estándares europeos, con valores de GWP por debajo de 150.
“Estamos haciendo reingeniería de los racks para optimizarlos aún más y ofrecer alternativas más eficientes”, sostuvo.
