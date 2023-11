Su gerente general Raúl Otero señaló que este año la empresa —que tiene presencia en países de Europa y en Estados Unidos— concretó su ingreso a Indonesia y próximamente a Canadá, mientras que para el 2024 en el radar se encuentran Colombia, México y Panamá. El pisco 1615 representa el 90% de los envíos; el resto, son despachos de Hermano.

“Nos estamos preparando para atender a estos mercados. Por ello, de los 250,000 litros anuales que destilamos ahora, en el 2024 vamos a terminar con 300,000 y para el 2025 gestionaremos 500,000 litros anuales”, reveló Otero.

Para cumplir con este objetivo, se alista una inversión de US$ 1 millón en bodega y campo entre el 2024-2025. La empresa cultiva 25 hectáreas de uva en Pisco, pero la proyección es llegar hasta las 50, de tal modo de contar por lo menos con un 60% de insumos propios en un plazo no mayor a tres años.

“Ahora utilizamos un 40% de uva propia y el resto es de terceros. Además, de las 25 hectáreas cultivadas tenemos otras 15 por habilitar y tendríamos que adquirir el resto que necesitamos”, indicó el representante.

Actualmente, el precio promedio del litro de pisco en el mercado internacional está en US$ 11, mientras que en el mercado local se valoriza entre US$ 6 y US$ 7 por litro. “Es importante que se promocione al pisco como una propuesta de valor”, sostuvo el productor.

Mercado local e importación

Las exportaciones de Bodega San Nicolás representan el 70% de su facturación, mientras que la unidad de importación significa el 20% y las transacciones de pisco en el mercado nacional, el 10%.

En el negocio de importación, la firma comercializa vinos de Chile, Francia, Argentina, Estados Unidos, entre otros países. “Y próximamente traeremos otros destilados”, añadió.

A nivel local, Otero manifestó que si bien la empresa ha mantenido sus ventas e incluso mostrará un crecimiento leve de aproximadamente 8% en el año, es innegable el impacto que tuvieron los conflictos sociales sobre el sector. No obstante, confió en que el próximo año las ventas alcancen un terreno mucho más positivo.

“El 2024 será un año retador con nuevos consumidores y un mercado con potencial para seguir expandiéndose en la categoría”, expresó.

Por otro lado, la empresa, en alianza con Grupo Coya (cadena de restaurantes con presencia en Londres, París, Dubái, entre otras ciudades), ha lanzado este año su macerado de maracuyá, el cual se dirige al mercado local e internacional. “También queremos producir un vermut en unión con productores locales”, afirmó Otero.

