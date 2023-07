Barrios indicó que el Perú es uno de los países que tiene la normativa más clara sobre qué es lo que se requiere para ser considerado un producto biodegradable que no afecta al medio ambiente. “Partiendo por eso, diría que el mercado peruano debe tener una de las mejores leyes a nivel latinoamericano respecto a lo que es un producto biodegradable y qué significa hacerlo”, anotó.

El 20 de diciembre de 2018 entró en vigencia la Ley N° 30884, que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartable, que estableció prohibiciones progresivas al consumo del plástico de un solo uso, plásticos no reutilizables y los envases de tecnopor, con el objetivo de reducir el impacto adverso a la salud humana y al medio ambiente que generan estos insumos.

Barrios indicó que en cuanto al mercado, ven que actualmente las principales representantes del mundo del retail que es donde generalmente se utiliza este tipo de bolsa, se están adaptando a esta normativa tanto porque la ley así lo indica como por su propio interés de ser más sustentables.

Actualmente la empresa trabaja con el grupo Intercorp Retail (Plaza Vea, Mass, Vivanda, Inkafarma, Mifarma, Promart, Agora), así como también a Lindcorp y la marca Tambo, grupo Falabella y Adidas.

Sin embargo, la representante de BioElements manifestó que en la búsqueda de nuevos clientes encuentran reparos en los más pequeños

“Muchas veces nos dicen que mientras no los fiscalicen no harán ningún cambio. Allí vemos que todavía falta, quizás con los más pequeños, dar a conocer que esto no solamente es una ley para cumplir, sino que también tiene un sentido a largo plazo, que mucho más importante es disminuir este problema de contaminación que puede generar un plástico convencional”, anotó.

Añadió que este problema mayormente se presenta en el interior del Perú, tras indicar que están trabajando también en el proceso de concientización del uso de plástico biodegradable, a través de las universidades, foros entre otros.

Directora Comercial de BioElements, Ana Barrios. Foto: BioElements.

Diálogo con San Fernando y Gloria y metas

Ana Barrios señaló que ya están trabajando con Sodimac y con la empresa Bticino, esta última dedicada a las chapas de seguridad.

Añadió que en este momento están en un proceso de pruebas con San Fernando y Gloria en búsqueda de transformar los envases que usan en biodegradables.

Más allá del mundo retail, en el que ha logrado un posicionamiento, la empresa ve que aún hay oportunidades gigantes por explorar, para colocar envases y embalaje, en sectores nicho, como empresas exportadoras. “Vemos que los mercados europeos tienen una necesidad imperante de productos de envases y embalaje biodegradables”, indicó.

Planta de biofilms

Barrios explicó que en general sus clientes, cuentan con la máquina empaquetadora y lo que hace Bioelemnts es fabricar el film biodegradable, la bocina con el material, para que finalmente sus clientes en sus fábricas produzcan los envases.

Esto ocurre en las empresas más grandes que son automatizadas, en el caso de los clientes más pequeñitos les piden los envase ya listos para empacar y sellar manualmente.

Actualmente los films los producen en Chile y uno de sus objetivos es que al cerrar convenios con más clientes peruanos, se realice las producción de los biofilms en el Perú. “Nos gustaría empezar a hacer los pilotos el próximo año allá. Si logramos cerrar con estos clientes muy grandes nos convine hacer las producción (en Perú). La idea es empezar el próximo años, cuanto antes”, explicó.