La compañía minera más grande del mundo advirtió que el viaje desenfrenado de los precios del mineral de hierro aún tiene camino por recorrer.

BHP Group dijo que podría haber una “ volatilidad considerable en los precios ” en el futuro, ya que el mercado marítimo sigue ajustándose a las interrupciones del suministro luego del desastre minero de Brasil en enero.

Al informar sus resultados de todo el año el martes, el gigante minero señaló que las condiciones de suministro serán “altamente inciertas” durante el próximo año y que las existencias en los puertos chinos podrían continuar reduciéndose en 2019 después de un “grado espectacular de disminución” frente a los niveles de fines del 2018.

La clara advertencia de BHP, que produce alrededor del 7% del mineral del mundo, se presenta cuando el mercado mundial de la materia prima para la fabricación de acero se ve atrapado en una turbulencia sin precedentes que ha llevado los precios al máximo en cinco años antes de una reversión épica en un mercado bajista este mes.

“Si bien no creemos que las restricciones actuales sobre las exportaciones brasileñas sean ilustrativas para la fijación de precios de equilibrio a largo plazo, anticipamos que el proceso de normalización podría ser un evento de varios años”, dijo Huw McKay , vicepresidente de análisis de mercado y economía de BHP, en una perspectiva que acompañó los resultados de la compañía.

Caída de los precios

Los futuros del mineral de hierro en Singapur se desplomaron por cuarta semana hasta el viernes en su peor desempeño desde marzo, en señal de un repunte en la producción extraída y el debilitamiento de la demanda en China, el principal usuario del mundo.

El contrato está casi un 30% por debajo de su máximo en julio, cuando los precios llegaron a US$ 120 por tonelada debido a las interrupciones tras el desastre de la represa en una operación de Vale SA en Brasil que cortó los suministros del mayor productor mundial.

Desde el incidente, el suministro se ha ido recuperando constantemente y Vale ha dicho que está presionando para la reactivación de una mayor capacidad. Samarco Mineração SA , una empresa conjunta entre Vale y BHP que ha estado cerrada desde el 2015 a raíz de un colapso anterior de una represa, también está lista para reanudar sus operaciones el próximo año.

Si bien es probable que los precios de referencia promedio de las materias primas de fabricación de acero se mantengan por encima de los costos marginales a largo plazo, BHP espera observar precios más bajos este año financiero, dijo. Morgan Stanley y Capital Economics Ltd. predicen que los precios caerán este año y en el 2020, mientras que Goldman Sachs Group Inc. se inclinó a que el producto resurgirá, al decir que la materia prima nuevamente superará los US$ 100 por tonelada en el corto plazo.

Sorpresa de acero

El repunte estelar del mineral de hierro en el primer semestre fue ayudado por la producción récord de acero en China. Desde entonces, la producción ha disminuido a medida que la rentabilidad de la siderúrgica se debilitó e incluso se volvió negativa en un punto.

“Nos ha sorprendido la fuerza de la demanda de uso final en China y las elevadas tasas de producción que la ha acompañado”, dijo BHP en la perspectiva. El sector de maquinarias se ha mantenido bien a pesar de las expectativas de disminución, dijo.

La minera dijo que su caso base es que la producción de acero china “ha entrado en una fase de meseta, con el máximo literal que ocurrirá a más tardar a mediados de la próxima década”.