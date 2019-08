La impresionante racha alcista del mineral de hierro está a punto de enfrentarse a su prueba más difícil. Después de recompensar a los alcistas este año con un salto al nivel más alto desde el 2014, un grupo de indicadores, que incluyen un repunte en las reservas portuarias y la caída de los márgenes del acero en China, indican una probabilidad de precios más bajos.

El material de referencia al contado se negociaba por última vez a US$ 119.80 la tonelada, un incremento de 66% en lo que va de año tras aumentar a US$ 127.15 a principios de este mes, según Mysteel Global. Expertos del mercado, como Wood Mackenzie Ltd. y Capital Economics Ltd., sugieren que probablemente se produzca una caída en el futuro a menos de US$ 100 la tonelada.

La trayectoria alcista estuvo impulsada por importantes trastornos al suministro, entre ellos un accidente en una presa de Vale SA en Brasil, el mal tiempo, y problemas operativos en las principales mineras de Australia, lo que generó expectativas de un déficit global.

La demanda continental también ha aumentado. Unos precios más bajos podrían erosionar parte del espectacular avance bursátil de BHP Group, Rio Tinto Group y Fortescue Metals Group Ltd.

Este es un resumen de las perspectivas recientes de algunos pronosticadores:

Wood Mackenzie - Preste atención a los márgenes

Los precios registrarán una media de US$ 95 la tonelada este trimestre y disminuirán a US$ 85 en los últimos tres meses del 2019, según WoodMac, que subraya el impacto previsto de una presión renovada en los márgenes de beneficios de las acerías y dice que, en la actualidad, el mercado marítimo sigue siendo limitado.

“Desde una perspectiva pura de oferta y demanda, el mercado no muestra señales de relajación a medida que entramos en la segunda mitad”, dijo WoodMac, citando una ventaja limitada para los volúmenes.

No obstante, los precios están ahora bajo presión, con márgenes negativos para los hornos de arco eléctrico y solo ganancias “marginalmente positivas” en los altos hornos en China.

Citigroup Inc. - Desaceleración del acero

Según el pronóstico del supuesto base de Citi, la demanda china de acero alcanzará su punto máximo este año antes de disminuir estructuralmente. Aunque el mercado del mineral de hierro se mantendrá "en general ajustado", se espera que los precios caigan a US$ 99 este año y a US$ 80 en el 2020.

Si bien la demanda de China ha superado las expectativas, "se avecina” una desaceleración del acero, dijo el banco en un comentario reciente. Las ventas de terrenos, un indicador clave de la demanda de barras de refuerzo de acero, cayeron un 30% en los primeros cinco meses del año, lo que indica un empeoramiento de inicios de viviendas, según Citi.

Capital Economics - Doble presión

El mineral de hierro y el acero se derrumbarán en medio de una fuerte desaceleración en el sector de la construcción de China y un repunte en el suministro de mineral de hierro, dijo Capital Economics. Se espera que la materia prima retroceda a US$ 100 en el tercer trimestre y a US$ 80 en los siguientes tres meses, según la consultora.