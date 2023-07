El estadounidense Bank of America (BofA) acordó el martes pagar US$ 250 millones en multas e indemnizaciones para zanjar denuncias de que la entidad cobraba sistemáticamente comisiones dobles a los clientes, les abría cuentas sin autorización y retenía ventajas comprometidas en las tarjetas de crédito.

Bank of America convino pagar US$ 100 millones en restitución a los consumidores perjudicados y otros 150 millones en sanciones civiles después de que la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) y la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) dijeran que violó una serie de leyes a partir de 2012.

El banco obtuvo cientos de millones de dólares al cobrar múltiples comisiones a clientes que no tenían fondos suficientes en sus cuentas desde febrero de 2018 hasta febrero de 2022, detalló la CFPB en un comunicado.

Los consumidores no podían razonablemente esperar o entender que serían golpeados con cargos de US$ 35 cada vez que el banco se negara a pagar una transacción, señalaron los reguladores. En un comunicado, Bank of America dijo que el año pasado eliminó o redujo voluntariamente una serie de comisiones.

La CFPB ha puesto en marcha una ofensiva contra una serie de las llamadas ‘comisiones basura’, incluidas las que son por descubierto y por fondos insuficientes. “Estas prácticas son ilegales y socavan la confianza de los clientes”, dijo en un comunicado Rohit Chopra , director de la Oficina, que prometió poner fin a estas prácticas en todo el sistema bancario.

Bajo presión de ventas o búsqueda de recompensas, los empleados de Bank of America inscribieron ilegalmente a los consumidores, sin su conocimiento, en cuentas de tarjetas de crédito desde al menos 2012, dijo la CFPB. Estas representaban un “pequeño porcentaje” de las nuevas, según los reguladores.

BofA, con sede en Charlotte, Carolina del Norte, tampoco cumplió con las recompensas en efectivo y los puntos de bonificación prometidos a decenas de miles de clientes de tarjetas de crédito, agregó la Oficina. El banco acordó informar a los reguladores sobre sus progresos para subsanar el asunto.

“Redujimos voluntariamente las comisiones por sobregiro y eliminamos todas las comisiones por fondos insuficientes en el primer semestre de 2022. Como resultado de estos cambios líderes en la industria, los ingresos por estas comisiones han caído más del 90%”, dijo Bank of America en un comunicado.

Fuente: Reuters

