La empresa contrató al jefe de negociación de acciones europeas de Morgan Stanley, Nick Laux, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque el asunto no es público. Laux dirigirá las operaciones de renta variable a nivel internacional en Bank of America desde su oficina de Londres, reportando a Martina Slowey y Glenn Koh, según una de las personas.

Bank of America contrató a Neil Kearns, de Goldman, como jefe de recompras corporativas en Estados Unidos, una función similar a la que desempeñaba anteriormente, dijeron las fuentes. Trabajará en Nueva York y reportará a Dan Sanders.

Representantes de Bank of America, Morgan Stanley y Goldman declinaron hacer comentarios.

La unidad de renta variable de Bank of America, con sede en Charlotte, Carolina del Norte, registró un descenso del 19% en sus ingresos, hasta US$1,600 millones, en los tres primeros meses del año, un período en el que se produjeron drásticas oscilaciones en los mercados vinculadas a las alzas de tasas, el repunte de la inflación y los temores a una recesión.

Por su parte, Barclays Plc anunció el martes la contratación de Scott McDavid, de Morgan Stanley, como nuevo jefe global de renta variable.

