La empresa está deshabilitando la función de los teléfonos proporcionados por la empresa a los empleados, lo que significa que no podrán enviar ni recibir mensajes de texto, según personas con conocimiento directo. La prohibición de los SMS se aplica a todo el banco, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque la información es privada.

HSBC ya había bloqueado anteriormente el uso de WhatsApp en los teléfonos corporativos, señalaron las fuentes.

“Los bancos utilizan una amplia gama de canales aprobados para comunicarse en cumplimiento de las obligaciones reglamentarias”, dijo un portavoz del banco. “HSBC, como muchos otros bancos, revisa y ajusta la funcionalidad en sus dispositivos corporativos según sea necesario”.

Un pequeño número de trabajadores que desempeñan funciones reguladas podrán seguir enviando mensajes de texto en teléfonos en los que se archive la actividad, dijo una de las fuentes. Los dispositivos personales no se verán afectados.

La medida se produce en un momento en que los organismos de control financiero investigan los dispositivos y sistemas utilizados por los operadores y negociadores para compartir información, y la forma en que sus empleadores realizan un seguimiento de los mismos.

El objetivo es, en parte, prevenir la mala conducta financiera tras los famosos casos de manipulación del mercado en algunos de los mayores bancos de Wall Street.

Este año, HSBC acordó pagar decenas de millones de dólares en acuerdos con reguladores estadounidenses por no controlar las comunicaciones de sus empleados en aplicaciones de mensajería no autorizadas, incluida WhatsApp. HSBC pagó US$ 30 millones a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y otros US$ 15 millones a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

En total, firmas financieras como Bank of America Corp, Wells Fargo & Co, Barclays Plc y Citigroup Inc han acordado pagar más de US$ 2,500 millones a los reguladores estadounidenses por violar las normas de mantenimiento de registros.

Según las normas de los reguladores, las empresas deben vigilar las comunicaciones de sus empleados con los clientes para hacer un seguimiento de la conducta. Además de los grandes bancos de inversión, también se han investigado a grandes firmas de capital privado y fondos de cobertura por uso de aplicaciones y teléfonos personales.