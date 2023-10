“Francamente, la Reserva Federal ha ganado la batalla del consumidor estadounidense: se están desacelerando”, dijo Moynihan el martes en una entrevista en Bloomberg Television. “Y la pregunta es qué sucederá a continuación”.

Los comentarios del ejecutivo se producen después de que el banco informara resultados del tercer trimestre que superaron las estimaciones de los analistas en cuanto a ventas y negociación e ingresos netos por intereses, una fuente clave de ingresos.

Los ejecutivos de la compañía con sede en Charlotte, Carolina del Norte, apuntaron a un contexto en general saludable para los consumidores estadounidenses, aunque observaron una desaceleración en su gasto.

“La inflación es dura, especialmente para los hogares con ingresos medios en términos de bienes y servicios”, dijo Moynihan, destacando el encarecimiento de los alimentos y la gasolina. “Esa es la presión que se percibe en parte de la confianza del consumidor”.

Aun así, dijo, los saldos bancarios de los consumidores se mantienen por encima de los niveles previos a la pandemia, aunque están empezando a bajar lentamente.

Bank of America sigue sumando más cuentas corrientes primarias, especialmente entre los consumidores más jóvenes, dijo Moynihan. Al mismo tiempo, los depósitos han disminuido con respecto al año anterior, señaló, y los clientes más ricos que tienen ahorros excedentes están optando por productos con mayores rendimientos o llevando sus fondos a otra parte.

“El dinero se fue al mercado”, dijo Moynihan. “No desapareció, simplemente lo trasladaron a otras cosas”.

En la extensa entrevista, Moynihan también dijo que la cartera de banca de inversión de Bank of America está “llena”, aun cuando la actividad de fusiones y adquisiciones no esté donde estaba antes de que la Reserva Federal comenzara a subir las tasas de interés. “Si logramos volver a ese nivel, nos verán pasar rápidamente de los US$ 1,100 millones a US$ 1,500 millones”, dijo.