El incentivo, que es adicional a la compensación regular, está destinado al personal que gana hasta US$ 500,000 en salario anual total, según un memorando del director ejecutivo, Brian Moynihan .

Alrededor del 96% de la fuerza laboral global es elegible para la recompensa. Este es el sexto año que la firma paga este tipo de “premios”, que ahora representa un total de más de US$ 4,000 millones, según el memorando, que confirmó un portavoz de la compañía.

“En un momento de cambio en la economía global, continuamos administrando nuestra empresa a largo plazo y haciendo lo que mejor sabemos hacer”, dijo Moynihan . “Invertimos en nuestra gente, nuestras capacidades digitales y los espacios físicos donde trabajamos juntos y apoyamos a nuestros clientes, al tiempo que reforzamos nuestro compromiso de administrar los gastos a largo plazo”.

Bancos de Wall Street tratan mantener el equilibrio reteniendo a su mejor talento y controlando a la vez los costos que ya las han obligado a recortar personal o congelar la contratación.

Brian Moynihan, CEO de Bank of America Corp., durante una entrevista para Bloomberg Television en el Goldman Sachs Financial Services Conference en Nueva York, EE.UU., el martes 6 de diciembre del 2022.

Las firmas financieras habían aumentado previamente los salarios y ofrecido otros beneficios para atraer y retener talento en medio de una escasez de mano de obra que dejó un número récord de vacantes y un desempleo históricamente bajo.

Además de las acciones, un número limitado de empleados recibirá un bono en efectivo basado en la compensación y los requisitos locales, según el memorando. El año pasado, el banco recompensó a casi todos sus empleados con un fondo común de US$ 1,000 millones en acciones restringidas, que se aplicó a aproximadamente el 97% de la fuerza laboral global.

La firma también aumentó su salario mínimo a US$ 22 en 2022 con el objetivo de pagar US$ 25 por hora para 2025. Anteriormente este mes, Bank of America reportó US$ 27,500 millones en utilidad para el 2022, por debajo del récord de US$ 32,000 millones del año anterior.