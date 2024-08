Según refiere, junto con 24 socios empresarios estaban interesados en comprarle a un privado un terreno, que para el proyecto demandaba una inversión de S/4 millones. Sin embargo, comentó que hubo mucho resistencia con un sector de la población. “Para atraer más capital, quisimos abrir el espectro a más inversionistas. Ahí empezó la disputa con el Frente de Defensa de Ayacucho que decía que la Cámara de Comercio iba a traer centros comerciales de capitales extranjeros. El mensaje se distorsionó por completo”, apuntó.

Par avanzar en las negociaciones, Soria señala que además del interés de marcas locales para participar en el mall, había sostenido conversaciones con empresas más grandes como grupo Interbank que maneja Plaza Vea, y la tienda por departamento Falabella, aunque esta última hace cuatro meses abrió una sucursal express en la ciudad de Ayacucho.

“Cuando estaba como presidente, había organizado dentro de la Cámara una asociación empresarial de comerciantes. Estábamos queriendo aperturar un megamall en Huanta y también en Ayacucho (ciudad). Eran inversionistas de prendas de vestir, comida, etc. La iniciativa era privada, pero se necesitaba un liderazgo para hacer realidad esta meta y no hubo tiempo para concientizar a la población”, expresó.

Detalla que los socios participantes iban a tener hasta ocho stands, y se llevaron a cabo tres reuniones, la primera para conformar la asociación comercial cuyo nombre iba a ser Ayacucho Empresas. “Si lográbamos esto, otra empresa privada hubiera visto con buenos ojos y replicado (...) Le encargamos al nuevo presidente de la Cámara, pero no le da la misma importancia o empuje. Se ha quedado en nada. La Cámara de Comercio ha perdido el protagonismo”, criticó.

Por otro lado, señala que después de actividades como Semana Santa o los Carnavales, en demás fechas del año, no hay flujo dinámico comercial. “Nuestras autoridades en Ayacucho no planifican una reactivación económica adecuada, no hay una verdadera articulación entre municipales provinciales y el gobierno regional. Se está gestando malestar en Ayacucho al punto de tener varias manifestaciones y paros”, apuntó.

También señaló que el supermercado Plaza Vea “también estaba en tratativas” para comprar un terreno de 5000 m2 en el exgrifo Chacchi, a dos cuadras del terminal terrestre con salida al sur. “No hay trabajos que se están realizando. Era un antiguo grifo que está cerrado. Está en el distrito de San Juan Bautista”, indicó.

Por su parte, el nuevo presidente del gremio, Jesús Quispe Ramos, sostiene a Gestión que en torno a la inversión del centro comercial, lo que la ciudadanía quería evitar era que se construya en terrenos públicos. “La población no quería que incursione en terrenos públicos como el Estadio Leoncio Prado o el terreno de la Universidad San Cristóbal de Huamanga”, señaló.

El dirigente gremial, quien lleva en el cargo hace cinco meses, sostiene que la inversión comercial es bienvenida, pero respetando los espacios públicos. Para ello, propone aprovechar terrenos ubicados en el distrito de Andrés avelino Cáceres, cerca del aeropuerto, donde hay un campo ferial y un centro cívico, y donde el precio del metro cuadrado cuesta aproximadamente US$ 700.

“Ayacucho tiene que crecer en lugares donde el consejo provincial asigna. Es un nuevo polo de desarrollo. Está el hospital regional y tiene buena vía de comunicación”, sugirió.

Consultado sobre si hay oferta de proyectos inmobiliarios, el líder gremial indicó que existen al menos seis proyectos de vivienda ubicadas en las zonas periféricas de Huamanga y Huanta. “En cerro la picota, a 15 minutos de la Plaza de Armas, Pampa Cangallo (2), en el Valle de la Compañía (1), también a 15 minutos, Manayacta y Aypachata. Todavía no hay construcción, son proyectos en formulación”, detalló.

En riesgo vuelos directos a Cusco

Quispe Ramos indicó que ha recibido una comunicación informal de que los vuelos directos entre Cusco y Ayacucho (el único interregional) podrían suspenderse. La aerolínea que opera esta ruta es Latam. Ante ello, desde la Cámara, indicó que convocarán a las autoridades para intentar evitarlo.

El anterior presidente de la Cámara de Ayacucho también indica que otra iniciativa de inversión frustrada fue el parque industrial privado, del cual estaba detrás un inversionista americano. “Un amigo de Estados Unidos trajo la idea del parque industrial. Comerciantes de Huancayo iban a venir, iba a haber actividad agropecuaria, criaderos de cuy, alpaca, una asistencia técnica direccionada, y en la parte comercial, prendas de vestir”, sostuvo.

Por otro lado, manifestó que había un interés de empresarios chinos para llevar a cabo el manejo industrial de la basura. “Se trataba de una máquina procesadora que incineraba la basura. La inversión era de S/200 millones. Al final no se llegó a cabo un convenio con la Municipalidad”, refirió.

