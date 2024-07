Para Karen Lozada, gerente general de On Retail, el desarrollo de malls distritales, que están creciendo más rápidamente que los grandes centros comerciales de más de 20,000 metros cuadrados (m2), se han convertido en una atractiva oportunidad para inversores de todos los tamaños. Estos proyectos demandan una inversión acotada, lo que resulta en un retorno del capital colocado en menor tiempo.

En esa línea, refirió que estos centros comerciales, ubicados en terrenos más pequeños y adaptados al perfil de la zona –ya sea masiva, de clase media, o balnearios con escasa oferta comercial– permiten una ganancia interesante. “El tenant mix, con anclas que ocupan un porcentaje importante de las áreas, se complementa con una oferta diversa en gastronomía, servicios, salud y deporte, lo que resulta en una vacancia controlada entre el 3% y 5%”, explicó.

En cuanto a la rentabilidad, la experta indicó que los inversionistas suelen esperar un retorno entre el 10% y 14%. “Nosotros apuntamos a generar ese tipo de retorno para nuestros inversionistas. Este tipo de inversión en retail ofrece retornos bastante atractivos, especialmente para quienes buscan rentabilizar sus capitales”, arguyó.

Un elemento que ha sobresalido, en los últimos años, es la variedad de inversionistas interesados en estos proyectos: “Trabajamos con fondos de inversión, inmobiliarias, aseguradoras y firmas familiares que buscan agregar valor a sus portafolios o desarrollar nuevos activos . A los que se suman inversionistas interesados en unidades de negocio stand alone, no necesariamente en malls, ofreciendo locales puerta a calle que permiten rentabilizar el activo”, indicó.

En términos de participación, las empresas de seguros e inmobiliarias son las más comprometidas con este tipo de inversiones, sustentó. Ernesto Aramburú, director de la consultora A&M, acotó que el negocio inmobiliario comenzó a crecer con mucha fortaleza tras la pandemia de COVID-19, especialmente en el sector retail . Una característica de este crecimiento es el desarrollo de strip centers o centros comerciales de menor tamaño, con menores niveles de acabados, costos reducidos y construcción más rápida, lo cual ha facilitado el arribo de inversionistas de menor rango, a diferencia de los grandes centros comerciales desplegados por grandes capitales.

El experto agregó que el desarrollo de un centro comercial, o un strip center, debería generar una renta real del 10% como retorno . “Un strip center generalmente cuenta con entre 5 y 25 locales. Algunos de estos locales, como las tiendas de ropa y deporte, pagan una renta completa. Otros, conocidos como locales ancla, como gimnasios o supermercados, pagan un arriendo menor, que oscila entre US$ 8 y US$ 12 por m2, en comparación con los US$ 20 o US$ 25 que pagan las otras tiendas. Los locales ancla son esenciales porque atraen al público, lo que beneficia a los demás negocios”, precisó

