Este propósito, cuenta, se concretará hacia fines del 2024 o inicios de 2025. No obstante, uno de los principales retos que enfrenta es la falta de electrolineras, ya que Lima apenas cuenta con tres.

-Usted adelantó a Gestión en setiembre del año pasado, que la marca triplicaría su portafolio de vehículos eléctricos hacia el 2024. ¿Cómo avanzan en esta meta?-

Está en proceso. De hecho, el año pasado lanzamos dos autos (100% eléctricos) como son el Audio e-tron en sus modelos SUV y sportback. Para este año se viene un cambio de modelo y una sorpresa, de otro deportivo eléctrico. En la medida que vamos avanzando va a ver un reemplazo de nuestros modelos de combustión por modelos eléctricos .

-Este reemplazo, ¿ya se está dando?-

Todavía no estamos realizando un reemplazo de nuestros modelos a combustión por eléctricos. Aunque ello empezará ya sea a fines del 2024 o al año subsiguiente. Lo que hemos visto, desde el lanzamiento del Audi e-tron, es que hay cierta inquietud sobre la autonomía (kilometraje) de los vehículos eléctricos. Todos nuestros vehículos vienen con un cargador de carga lenta. A la fecha, ya hay tres electrolineras, con cargadores de 60 kilowatts en Lima, que permiten cargar el auto, pero -ciertamente- nos hacen falta verlos replicados en provincias.

-¿Cómo avanza la venta de los vehículos Audi, dirigido a un segmento de lujo?-

El nivel de ventas va por encima del objetivo. El primer cuatrimestre de este año ha sido un muy buen periodo en relación al 2022 ya que las ventas de vehículos de lujo de Audi en Perú avanzó en 22.4% y la de livianos en 9.5%. Si continúa así el mercado, vamos a superar los objetivos que nos trazamos para este año. La buena noticia es que hay más actores en el mercado peruano compitiendo, sobre todo en el sector eléctrico. Hay espacio para crecer y el que exista más oferta de vehículos electrificados, va a ayudar a generar un mayor atractivo a los actores de infraestructura de carga para instalar más electrolineras.

-¿En qué sustenta los buenos resultados de Audi al primer cuatrimestre del año?-

En las ventas del Audi e-tron, en sus versiones SUV y sportback

-¿Cuál es el perfil del consumidor de estos vehículos?-

De momento tenemos dos tipos de clientes: el primero, aquellos que están en el rango de 40 a 55 años y el segundo, los clientes corporativos. Este segmento está despertando su interés por los vehículos eléctricos, especialmente para flotas corporativas de alta gerencia. Lo que está alineado, ciertamente, con los objetivos de las grandes corporaciones de reducir su nivel de emisiones. Justamente, una forma de hacerlo es con el uso de autos eléctricos.

-¿Este nicho en particular está optando por vehículos 100% eléctricos?-

Hay de todo. Todavía hay un factor precio que juega un rol fundamental al momento de adquirir un auto eléctrico por parte de las empresas, ya que aún no hay una paridad en el valor de un vehículo de combustión con un eléctrico. Hay países como Colombia, por ejemplo, con un ad valoren (aranceles) de 35% que ya no lo tienen para los autos eléctricos, a lo que se añade que ha reducido su IGV. Ya casi han llegado a la paridad. Eso no pasa en Perú. Falta que el Gobierno dé incentivos para que eso ocurra.

-¿Cuánto es el costo de un auto eléctrico de Audi?-

Está entre US$ 110,000 y US$ 115,000. Aunque, ciertamente, nuestros precios arrancan desde US$ 99,990. Cabe precisar que, este mes, estamos en campaña, ya que queremos que nuestros autos estén en el mercado, que la gente se anime a probarlos, así como anular el miedo a la electrificación y romper esos paradigmas.

-Los dos lanzamientos previstos para este año, ¿cuándo se realizarán?-

Para el último trimestre de este año vamos a tener sorpresas bonitas.

-En este propósito de triplicar su portafolio de vehículos eléctricos hacia el 2024, ¿en qué porcentaje se encuentran?-

Este año vamos en poco más de la mitad. El próximo año lanzamos dos (autos) también eléctricos. Todos los otros modelos que no son eléctricos son mild hybrid (de hibridación leve) y van a seguir siendo así. Estamos apostando por un portafolio mayor de vehículos 100% eléctricos.

