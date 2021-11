Valorar los “superfoods” que el país nos brinda se ha vuelto una constante en los últimos años. Las variedades para explotar su consumo en el mercado interno son diversas, y Dennis Uribe Madrid, CEO de Shaman Lab Foods, pensó que la quinua y la kiwicha debían acompañar ocasiones de diversión, y por ello creó la marca APUS, un piqueo en la categoría “Snack & Drinks”, que planea crecer en el exterior.

“No somos una marca nacida en pandemia sino que se lanzó pese a la pandemia, y eso es porque nuestro desarrollo de marca como de producto nos tomó más de dos años, porque fue un conocimiento profundo el que antecede al lanzamiento”, dijo el ejecutivo.

Y es que Uribe, al ser publicista a través de su agencia Pimienta, se hizo de experiencia en la categoría de bebidas alcohólicas a través de varios clientes. A esto se suma que por su trabajo exploró la categoría de cereales. Ello lo llevó a preguntarse ¿por qué no hay un snack hecho específicamente para las cervezas o bebidas alcohólicas, y que sean saludables?

“Investigué y empecé a desarrollar un producto que no sea una fritura y que sea especialmente para bebidas alcohólicas, que caiga bien al organismo. Lo conseguimos pero vino el tema de los octógonos, APU solo tenía uno, pero lo reformulamos para que no tenga nada y eso nos tomó un poco más de tiempo”, comenta Uribe, sobre el producto que hoy se desarrolla a través de maquila.

Marca

Es así como nació APUS –cuyo nombre significa señor y son espíritus protectores– cuyo packaging fue otro trabajo en el cual buscan diferenciarse, siempre con motivos incas, señala el empresario.

“La marca representa no solo la cosmovisión andina y la plataforma a nivel branding trabaja para ser un producto exportable con dos grandes pilares que es la historia milenaria y los alimentos que crecen en el país. Con ello podemos llegar a otros países, el primero es Rusia y en sí a la Comunidad de los Estados Independientes, donde ya estamos viendo los detalles y ahora buscamos exportadores a otros destinos”, refiere.

Así en lo que se refiere al mercado del exterior, les interesa Estados Unidos y Europa, destinos naturales de los superfoods y que les atrae la cultura peruana.

Oferta

Actualmente, la oferta tiene una línea con dos variedades que es APUS quinua tocino y APUS kiwicha picante. “Ahora queremos llegar con un distribuidor para ingresar a supermercados y tiendas de conveniencia, estamos en el canal de e-commerce y tiendas especializadas y según vayan rotando se sacará dos sabores más, justo cuando ya estemos en el canal moderno”, comenta Uribe.

Recuerda que su plan estratégico era tener como aliados a bebidas alcohólicas, principalmente bebidas artesanales, que ya lo han logrado; y tras ello entrar a tiendas especializadas como también se ha conseguido, al igual que con el e-commerce.

“Sin embargo, en el caso del canal moderno estamos en la búsqueda ya que el contexto político–económico ha hecho que el tema vaya más lento”, sostiene.

OTROSÍ DIGO

Apuesta. Desde Shaman Lab Foods, empresa que se dedica a la creación de productos de nicho, ya piensan crear nuevos productos, no solo ampliar las variedades de APUS, sino también para otras ocasiones de consumo que no tienen que ver con bebidas alcohólicas. “Hemos creado la sub categoría ´snack and drink´ y vamos a crear otra categoría de golosina, que sería “snack and games”, la que esperamos tenerla en el 2022″, afirma Dennis Uribe Madrid.