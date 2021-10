La venta masiva tardía este jueves de Apple Inc. y Amazon.com Inc. tras sus decepcionantes informes de ganancias podría eliminar más de US$ 200,000 millones combinados en valoración de mercado de las empresas cuando los mercados abran el viernes.

Las acciones de Apple cayeron hasta un 5% después de que sus ingresos no cumplieran con las expectativas, afectados por las limitaciones de la cadena de suministro.

Amazon cayó en un grado similar después de que entregara una previsión de ingresos que resultó por debajo de las estimaciones de consenso y advirtiera que los altos costos podrían borrar las ganancias en la próxima temporada navideña.

Apple terminó la sesión del jueves con una capitalización de mercado de alrededor de US$ 2.52 billones, y la caída posterior al cierre representa una pérdida de alrededor de US$ 126,100 millones en valor de mercado. Mientras tanto, Amazon cerró con un valor de mercado de alrededor de US$ 1.75 billones, en tanto que la caída posterior a las ganancias del 5% borraría más de US$ 87,000 millones de su valoración.

La venta masiva en los pesos pesados de la tecnología eclipsaron lo que había sido un período de fuertes ganancias para el sector. A principios de esta semana, Alphabet Inc. y Microsoft Corp., ambos, subieron más de 4% después de que sus resultados del trimestre superaran las expectativas.

Amazon advirtió a los inversionistas que podría tener ventas de hasta US$ 140,000 millones en el ajetreado trimestre festivo sin obtener un centavo en ganancia.

“Es posible que la empresa no resulte inmune a los problemas en la cadena de suministro que afectan a la industria minorista”, escribió el analista de Bloomberg Intelligence Poonam Goyal, en una nota después del informe de la empresa.

¿Sin ganancias en Navidad para Amazon?

Las acciones de Amazon retrocedieron hasta un 5.4% en operaciones después del cierre luego de que el minorista en línea asustara a los inversionistas con su advertencia de que las ventas durante la temporada navideña podrían alcanzar hasta US$ 140,000 millones, sin que eso represente ni un centavo de ganancia para la compañía.

Los inversionistas están acostumbrados a los aumentos de los márgenes de ganancia de Amazon, incluso durante la pandemia cuando la compañía tuvo que gastar miles de millones en medidas de seguridad.

La perspectiva navideña que recibieron mostraría que los inversionistas pasan a un segundo plano frente a los clientes, y que el nuevo CEO, Andy Jassy, no ha abandonado la estrategia a largo plazo del fundador, Jeff Bezos.

A largo plazo, Amazon ve valor en ofrecer lo que los clientes quieren a cualquier costo, de modo que este valor agregado le ayudará a engullir una mayor participación de mercado y potencialmente atraer a las pocas personas que quedan en Estados Unidos que aún no son miembros de Amazon Prime para que se suscriban.