Los problemas de la cadena de suministro le costaron a Apple Inc. US$ 6,000 millones en ventas durante el cuarto trimestre fiscal de la compañía, que no cumplió con las expectativas de Wall Street, y el presidente ejecutivo Tim Cook admitió que el impacto será aún peor en el trimestre de Navidad.

Cook declaró que el trimestre finalizado el 25 de setiembre tuvo “limitaciones de suministro mayores de las esperadas”, así como interrupciones de fabricación relacionadas con la pandemia en el sudeste asiático.

Aunque Apple había visto una “mejora significativa” a finales de octubre en las instalaciones del sudeste asiático, la escasez de chips ha persistido y está afectando ahora a “la mayoría de nuestros productos”, dijo Cook.

“Estamos haciendo todo lo que podemos hacer para conseguir más (chips) y también todo lo que podemos hacer operativamente para asegurarnos de que nos movemos lo más rápido posible”, señaló.

Agregó que la compañía espera un crecimiento interanual para el trimestre que termina en diciembre. Los analistas aguardan una expansión de las ventas de 7.4% a US$ 119,700 millones.

“Estamos proyectando un crecimiento muy sólido de la demanda interanual, pero también prevemos que vamos a estar por debajo de la demanda en más de US$ 6,000 millones”, dijo Cook.

Los resultados de Apple, que tiene su sede en Cupertino, California, fueron mixtos en un cuarto trimestre fiscal considerado como una pausa antes de las grandes ventas de fin de año.

Apple dijo que los ingresos y ganancias del cuarto trimestre fiscal fueron de US$ 83,400 millones y US$ 1.24 por acción, frente a las estimaciones de los analistas de US$ 84,800 millones y US$ 1.24 por acción, según datos de IBES de Refinitiv.

Los resultados supusieron un final de año fiscal con ventas por encima de las expectativas, lideradas por el iPhone 12 y una sólida demanda por computadoras Mac y iPads para trabajar y aprender desde casa durante la pandemia de COVID-19.

Apple había dicho a los inversores en julio que las limitaciones de los chips empezarían a afectar a sus líneas de iPhone y iPad por primera vez en el cuarto trimestre.

Dos decepciones

Apple no cumplió las expectativas en dos categorías clave. Apple dijo que las ventas del iPhone en el cuarto trimestre fueron de US$ 38,900 millones, por debajo de las estimaciones de US$ 41,500 millones, según datos de Refinitiv.

Cook manifestó que los chips fabricados con tecnología antigua siguen siendo la principal limitación de suministro. Apple sigue sin saber si la escasez se aliviará después de la temporada de compras navideñas.

“La mayor parte de lo que diseñamos son nodos (de fabricación de chips) de vanguardia, pero todos los productos tienen también algunos componentes de nodos antiguos. Así que la escasez continuará en el primer trimestre (fiscal) y ya veremos qué pasa después. Es muy difícil de predecir”, dijo.

El negocio de accesorios de la compañía, que contiene categorías de rápido crecimiento como sus auriculares inalámbricos AirPods, se situó en US$ 8,800 millones, US$ 500 millones por debajo de las expectativas de los analistas, según datos de Refinitiv.

El área de servicios de la compañía -que contiene su negocio de App Store- tuvo unas ventas de US$ 18,300 millones en ingresos, un 26% más, frente a las expectativas de los analistas de US$ 17,600 millones.

Cook dijo a Reuters que Apple tiene ahora 745 millones de suscriptores de pago en su plataforma, más que los 700 millones que reveló hace un trimestre.