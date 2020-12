Empresas







Apoyo de Facebook a reforma de inmunidad preocupa a competencia Toda esta situación está poniendo nerviosas a empresas pequeñas y medianas como Etsy Inc. y Tripadvisor Inc. Facebook puede permitirse contar con un equipo respaldado por una legión de abogados para moderar el contenido si el Congreso reduce las protecciones incluidas en la ley. Pero las pequeñas empresas no podrían hacerlo, según dicen.