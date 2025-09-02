Ha pasado poco más de un año desde que la empresa Reliant Ventures recibió la autorización de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para el uso de recursos hídricos de la quebrada Huanchuy, destinados a las actividades de exploración del proyecto Minera Bonita, en Cochabamba (Áncash). En agosto último, la firma peruana presentó ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem) su primer Informe Técnico Sustentatorio (ITS) vinculado a esta iniciativa. ¿Qué modificaciones plantea al proceso exploratorio?
