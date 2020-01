Elon Musk tiene muchas razones para bailar. Las acciones de Tesla Inc. han gozado de un gran éxito desde octubre, cuando el fabricante de vehículos eléctricos registró una sorpresiva ganancia en el tercer trimestre y anunció que su Model Y se lanzará meses antes de lo previsto. La acción subió a un récord de US$ 469.06 el martes, con lo que eleva el valor de mercado de Tesla a US$ 84,500 millones, casi a la altura de Ford Motor Co. y General Motors Co. en conjunto.

Un par de buenas noticias podrían incrementar la cifra a US$ 100,000 millones, el límite que desbloqueará el primer tramo del ambicioso proyecto de todo o nada de Musk. En el papel, le otorgará cerca de US$ 346 millones. Un portavoz de Tesla no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Musk, cuya fortuna de US$ 29,300 millones está mayormente ligada a las acciones de Tesla, ha pasado por buenos momentos últimamente. El martes bailó en el escenario de la fábrica de Tesla en las afueras de Shanghái para celebrar la entrega de los primeros sedanes Model 3 a clientes públicos en China. Pasó la víspera de Año Nuevo en la planta de ensamblaje de automóviles de la compañía en Fremont, California, para cerrar un trimestre en el que Tesla entregó un récord de 112,000 autos.

Representa un cambio radical desde mediados del 2019, en un momento en que las acciones caían mientras Wall Street se volvía cada vez más escéptico respecto a la demanda de los consumidores y Musk solicitaba una “intensa” revisión de gastos tras un recorte de miles de puestos de trabajo.

El paquete de pago de Musk se considera como el mayor acuerdo de compensación ejecutiva de la historia.

Sin embargo, la magnitud y el alcance de la adjudicación más reciente no tienen precedentes. Describe los planes para que Tesla eleve su valor de mercado a US$ 650,000 millones y aumente los ingresos y las ganancias ajustadas por múltiplos. Según estimaciones de Tesla, lo que está en juego para Musk son 20.2 millones de opciones que podrían generarle más de US$ 50,000 millones si se cumplen todos los objetivos. No recibe salario ni bonificaciones.

El plan de pago esbozó una aguda crítica de firmas asesoras de accionistas, pero fue aprobado por una abrumadora mayoría de los inversionistas de Tesla en marzo del 2018.

Logros alcanzados

Dentro de un año, la empresa alcanzó dos logros para Musk: generó más de US$ 20,000 millones en ingresos totales durante cuatro trimestres y reservó más de US$ 1,500 millones en ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización durante ese lapso. También dijo que el próximo umbral de ebitda, US$ 3,000 millones, está al alcance.

Para que Tesla consiga un valor de mercado de US$ 100,000 millones, sus acciones deben subir a US$ 554.80, según el número actual de acciones en circulación. Pero no es un evento de un día: los términos de la adjudicación de Musk requieren que tanto el precio promedio final de las acciones de seis meses, como el promedio final de 30 días, superen esa cifra antes de que se publique el primer tramo de opciones.

El tramo consta de 1.69 millones de opciones que le darían a Musk alrededor de US$ 346 millones si vendiera las acciones inmediatamente al precio límite de la acción, lo que representaría un pago bien recibido para un multimillonario que le dijo a un jurado el mes pasado que estaba corto de efectivo.

Sin embargo, ese es un escenario poco probable. Musk no ha vendido una sola acción de Tesla en años, aparte de descargar US$ 593 millones en títulos en el 2016 para pagar impuestos sobre la renta.