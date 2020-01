Por Andy Mukherjee

Jeff Bezos está en India preciso en un momento incómodo. Justo antes de su visita, la autoridad antimonopolio del país ordenó una investigación sobre las prácticas comerciales de sus dos principales sitios web de compras de propiedad estadounidense. Uno de estos es suyo.

¿Qué tan preocupado debería estar el jefe de Amazon?

Si el estudio publicado recientemente por la Comisión de Competencia sobre comercio electrónico sirve de guía, Bezos no debería perder el sueño por los US$ 6,500 millones que ha comprometido hasta ahora —incluidos US$ 1,000 millones de esta semana— para ganar el único mercado de 1,000 millones de personas que está abierto a empresas tecnológicas occidentales. El documento, que establece la base para la investigación antimonopolio, habla mucho de acción, pero no incluye nada que aún no se haya analizado.

Amazon India y Flipkart Online Services Pvt, propiedad de Walmart Inc., están obligados a ser mercados neutrales en línea. Sus vendedores no pueden ofrecer productos en sus sitios web. Esa es la ley y, efectivamente, el año pasado Bezos vendió gran parte de la participación de Amazon en Cloudtail, su principal socio indio, para mantenerse del lado indicado. Flipkart también encontró una manera de sortear el requisito de que las plataformas de propiedad extranjera solo faciliten comercio electrónico; no se les permite controlar el inventario ni influir en los precios.

Sin embargo, muchos minoristas pequeños, que compiten en línea, creen que sus productos son superados en búsquedas de clientes por vendedores preferidos, como Cloudtail y Appario Retail Pvt para Amazon y OmniTech Retail India Ltd. para Flipkart, y sus ofertas con grandes descuentos. Así es como el estudio de la Comisión de Competencia enmarca el problema:

"Los rangos de precio a los que estos vendedores venden los productos en las plataformas del mercado son, en muchos casos, más bajos que el precio de costo para minoristas tradicionales. Estos minoristas sostienen que, por lo tanto, tienen que igualar los descuentos en línea con una pérdida significativa o el mercado en línea sería excluido para ellos. Se señaló que esto era una preocupación particularmente apremiante en el caso de los teléfonos móviles, donde los mercados en línea constituyen cerca de 40% de las ventas totales en el país".

Dado que una asociación de comerciantes anunció sentadas y manifestaciones de protesta en 300 ciudades, Bezos comprende la necesidad de controlar la ira de las partes interesadas en un mercado importante. En una cumbre de vendedores en Nueva Delhi el miércoles, anunció una nueva inversión de US$ 1,000 millones para ayudar a poner en línea a las pequeñas empresas. Para las autoridades políticas, Amazon quiere demostrar la utilidad social del comercio electrónico al comprometerse a exportar US$ 10,000 millones de bienes fabricados en India para el 2025.

¿Puede la investigación de la entidad anular los modelos comerciales existentes? Hay un indicio de obstáculo en el estudio del organismo que señala que, "cualquier conducta unilateral potencialmente anticompetitiva de plataformas o arreglos verticales de plataformas con vendedores y/o proveedores de servicios recibirá atención de cumplimiento". Sin embargo, al finalizar, la comisión solo pide a la industria que se vigile al trabajar en temas como la descripción de los parámetros de clasificación de búsqueda "en un lenguaje claro e inteligible".

No será realista esperar algo más dramático de la investigación formal. Después de todo, el cliente final no se queja. Preferirá recibir un descuento mayor en un nuevo teléfono móvil que preguntar por qué se vende exclusivamente en línea.

Más que cualquier orden antimonopolio, el verdadero desafío para Bezos vendrá de la venta minorista "figital", una combinación de comercio físico y digital que Mukesh Ambani, el hombre más rico de Asia, está pilotando actualmente. La ambición de Ambani es vincular más de 30 millones de tiendas de barrio a los más de 360 ​​millones de clientes de su red de telecomunicaciones 4G, Jio.

Si puede dominar los supermercados y los bienes de consumo de rápido movimiento al ofrecer descuentos, pagos sin efectivo, crédito en la tienda y la conveniencia de la entrega a domicilio, las pequeñas tiendas de todo el país podrían convertirse en una tienda gigante para su JioMart.

Si comparten sus datos de compra, ventas e inventario con Ambani, incluso pueden disfrutar de menores costos de endeudamiento de bancos y entidades financieras no bancarias. No serán tan independientes como lo son ahora, pero serán más grandes y rentables, y más competitivos frente al comercio electrónico puro.

Este futuro no está muy lejos. La conclusión para la autoridad antimonopolio es que no pueden imponer nuevas restricciones a Amazon y Flipkart con base en 7% de un mercado minorista de US$ 1.2 billones que ahora está en línea. Se están produciendo cambios importantes en el 93% restante de la industria que actualmente está fuera de línea. Esperemos la agitación que se va a generar una vez JioMart haga su lanzamiento. Bezos también estará esperando.