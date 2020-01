El fundador de la compañía de comercio electrónico Amazon, Jeff Bezos, anunció que donará unos US$ 690,000 para paliar los incendios de Australia, sumándose a una larga lista de figuras que han decidido ayudar, aunque ha sido criticado por el pequeño esfuerzo financiero que le supone.

El hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, indicó en su cuenta de Instagram que su empresa donará "un millón de dólares australianos en provisiones y servicios necesarios" para combatir los fuegos en Australia, y además ha habilitado una sección para que sus usuarios contribuyan en la medida en que puedan.

La iniciativa de Bezos, no obstante, ha sido criticada por internautas que señalan la fortuna del empresario, más de US$ 117,000 millones, y el pequeño porcentaje que su donación representa en comparación con la de celebridades menos acaudaladas.

El actor australiano Chis Hemsworth ("Thor"), por ejemplo, ha donado un millón de dólares australianos, igual que Bezos, pero teniendo una riqueza estimada en US$ 76 millones, mientras que la cantante Pink, con una fortuna de US$ 57 millones, ha donado US$ 500,000.

En los últimos días, otros ejecutivos de grandes tecnológicas han anunciado medidas para contribuir a paliar los incendios en Australia, como Sheryl Sandberg (Facebook), Sundar Pichai (Alphabet, la matriz de Google) o Tim Cook (Apple) divulgaron las cantidades que donarán.

Facebook se ha comprometido a pagar US$ 1.25 millones australianos a través de dos organizaciones, mientras que Alphabet y Apple no han concretado las cantidades. En general, estas empresas están poniendo su infraestructura a disposición de las autoridades.

Según explicó Pichai en su cuenta de Twitter, Google está colaborando con los servicios de emergencias australianos en un mapa que alerta a los ciudadanos sobre el estado de los fuegos, y por su parte Amazon está dando soporte a agencias gubernamentales a través de su servicio en la nube.

Desde que comenzaron en setiembre pasado, los incendios en Australia han causado 26 muertos, calcinado más de 2,000 casas y un área que equivale a Irlanda, y se calcula que mil millones de animales salvaje habrían muerto.