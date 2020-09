La empresa agroindustrial Agrokasa inició la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en Ica, que al 2022 suministrará cerca de la mitad del agua empleada para el riego de sus cultivos.

Con este proyecto la empresa espera reduciendo la dependencia del agua subterránea, que hoy representa casi el 90% de la demanda.

El gerente general de Agrokasa, Carlos Arrese, dijo que la construcción de la PTAR demandará de una inversión por US$ 20 millones, que serán asumidos por la empresa, así como los costos de operación durante los 20 años de contrato, por US$ 25 millones. Y, adicionalmente, se pagará US$ 9 millones a la EPS por el agua cruda captada y por alquiler del terreno donde se construirá la planta.

“La gestión sostenible del recurso hídrico en Ica siempre ha sido una de nuestras prioridades desde hace más de 24 años. Por eso, la planta de tratamiento permitirá prevenir la contaminación de suelos y fuentes de agua ya que, con esta planta, más las 3 lagunas existentes a cargo de EMAPICA se podrá tratar la totalidad de las aguas residuales de Ica”, dijo Carlos Arrese.

Ica está declarada como zona de veda hídrica, debido al descenso del nivel del acuífero; desde sus inicios, por lo que Agrokasa indicó que ha buscado el recurso hídrico, enfocándose en 3 pilares: diversificación de fuentes de agua, uso eficiente del recurso hídrico y la sostenibilidad.

“Esta planta será de lodos activados con tecnología MBR. La culminación de su construcción está prevista para finales de agosto del próximo año. Los beneficios se obtendrán desde el primer día de operatividad”, añadió Arrese.

De otro lado, informó que, en la actualidad las fuentes de agua para los cultivos provienen en un 12% de agua superficial y 88% de agua subterránea; con la PTAR, a partir del 2022, el recurso hídrico empleado provendrá en un 49% de agua subterránea, un 44% de agua residual tratada, y un 7% de agua superficial.