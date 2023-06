Las aerolíneas dejarán atrás las pérdidas causadas por la pandemia de coronavirus y se espera que ganen este año US$ 9,800 millones (9,167 millones de euros), más del doble de la previsión de 4,700 millones de finales de 2022, según el director general de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), Willie Walsh.

Esto supone, no obstante, que ganarán de media US$ 2.5 por pasajero, según Walsh, para quien “claramente ese nivel de rentabilidad no es sostenible, pero teniendo en cuenta que en 2020 las aerolíneas perdieron US$ 76 por pasajero, la velocidad de la recuperación es fuerte”.

Por ello, “reparar los balances dañados y proporcionar a los inversores rendimientos sostenibles de su capital seguirá siendo un desafío para muchas aerolíneas”, ha apuntado.

En su intervención en la inauguración de la 79 asamblea general de la IATA, que se reúne entre hoy y mañana en Estambul, Walsh ha dicho que se calcula que los ingresos del sector alcancen los US$ 803,000 millones (776,500 millones de euros), un aumento del 9.7% respecto a 2022 y un 4.1% menos que en 2019.

La IATA, además, estima que unos 4,350 millones de personas viajen en 2023, cifra que se acerca a los 4,540 millones que pasajeros de antes de la pandemia en 2019, y se operen 34.4 millones de vuelos, un 24.4% más que en 2022 y un 11.5% menos que en 2019.

Aunque la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) prevé que la industria global de las aerolíneas vuelva a ser rentable en 2023, también espera que no todas las regiones logren ganancias este año, como ocurrirá con Asia-Pacífico, Latinoamérica y África.

En América del Norte, donde se pronostica que la demanda de pasajeros aéreos supere este año en un 2% su nivel anterior a la pandemia y con un 5% de capacidad ofertada más, se espera que las aerolíneas ganen US$ 11,500 millones en el conjunto de la región.

A pesar de las diversas limitaciones de capacidad experimentadas durante el período de verano, las aerolíneas europeas pudieron volver a obtener ganancias en 2022, rentabilidad que se fortalecerá aún más este año, con US$ 5,100 millones, con aún un 6% menos de pasajeros que en 2019 y un 2% menos de capacidad.

Los riesgos regionales clave se relacionan con la guerra en Ucrania, los conflictos laborales y las preocupaciones sobre el desempeño económico en algunos países.

En Oriente Medio, que ganarán este año US$ 2,000 millones, la vuelta a la rentabilidad estuvo en 2022 respaldada por un aumento significativo de 25 puntos porcentuales en la ocupación, superando las otras regiones.

En cambio, las de regiones como Asia-Pacífico, Latinoamérica y África aún finalizarán el año en números rojos, aunque recortando sus pérdidas respecto a 2022, de acuerdo con las estimaciones de la asociación.

En concreto, en Latinoamérica, se prevé que las aerolíneas en su conjunto pierdan US$ 1,400 millones -a pesar de unas sólidas ganancias de algunas-, con una demanda un 2% inferior a la prepandemia y un oferta un 1% por debajo de la de 2019.

Los volúmenes de pasajeros se están recuperando rápidamente, un entorno económico desafiante en varios países de la región está frenando el ritmo de la recuperación, de acuerdo con la IATA.

África sigue siendo un mercado difícil por desafíos económicos, de infraestructura y de conectividad, a pesar de los cuales, todavía existe una sólida demanda de viajes aéreos, lo que sustenta el movimiento continuo hacia el retorno a la rentabilidad general de la industria.

Fuente: EFE

