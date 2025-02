La utilidad neta del cuarto trimestre alcanzó una cifra récord de US$ 639 millones, lo que supera la mediana de las estimaciones de los analistas de US$ 406 millones, según datos compilados por Bloomberg. Los ingresos por US$ 6,100 millones del trimestre también se ubicaron por encima del consenso. Las acciones se dispararon hasta un 12.5% al inicio de las operaciones en Nueva York.

El sólido final del año se produjo después de un tercer trimestre que decepcionó a los inversores, lo que provocó una venta masiva tras la publicación de resultados que no cumplieran varios indicadores debido al aumento de las inversiones en logística y crédito. Las acciones de la empresa más valiosa de América Latina, con un valor de mercado de unos US$ 119,000 millones, se han recuperado con fuerza, ganando un 37% en lo que va del año.

“Fue un trimestre muy bueno. Pensamos que también tuvimos un trimestre muy bueno el trimestre pasado. No sucede en línea recta”, señaló en entrevista el director financiero, Martín de los Santos . “Este fue probablemente el mejor año de nuestra historia en términos de resultados financieros, resultados operativos y mejoras que hemos realizado en el producto”.

Las ganancias anuales de MercadoLibre aumentaron a US$ 1,900 millones en 2024, con US$ 21,000 millones de ingresos, lo que supone un aumento del 38% interanual, según informó la empresa en un comunicado.

En el cuarto trimestre, si bien el volumen bruto de mercancías de US$ 14,500 millones se ubicó por debajo de las estimaciones, el volumen total de pagos de US$ 59,000 millones estuvo en gran medida en línea con las expectativas.

La compañía, que obtiene la mayor parte de su negocio de Brasil, México y Argentina, aumentó sus activos bajo gestión a US$ 10,600 millones y su cartera de crédito a US$ 6,600 millones, y la parte de la cartera correspondiente a tarjetas de crédito se duplicó con creces en el último año, según un comunicado de prensa.

Aun así, los ejecutivos de MercadoLibre dijeron en una llamada con analistas que siguen siendo cautelosos respecto del crédito dada la incertidumbre macroeconómica en Brasil, donde las tasas de interés seguirán subiendo.

En Argentina, donde el presidente Javier Milei está llevando a cabo drásticos recortes de gastos y reformas para tratar de controlar con la inflación y estabilizar la economía, MercadoLibre ha “cuadruplicado” su cartera de crédito en el último año a través de préstamos para consumidores y comerciantes, explicó De los Santos. Aunque la empresa aún no está preparada para empezar a ofrecer tarjetas de crédito en ese mercado, afirmó.

“La dirección reiteró su estrategia de invertir para impulsar un crecimiento sostenible a largo plazo, lo que debería generar algunas ganancias de margen con el tiempo, pero podría conllevar volatilidad trimestre a trimestre”, escribieron en una nota los analistas de Goldman Sachs Group Inc. dirigidos por Irma Sgarz.

Nubank se desploma

Nu Holdings Ltd., uno de los bancos digitales más grandes del mundo, publicó resultados del cuarto trimestre que no alcanzaron las estimaciones de los analistas en medio de una depreciación de la moneda en su mercado más grande.

Las acciones se desplomaron hasta un 16% durante las primeras horas de operación en Nueva York, un día después de publicar los resultados. Era la mayor caída intradía de las acciones desde mayo de 2022.

Nubank, como se conoce a la empresa, informó de ingresos por US$ 2,990 millones en el trimestre finalizado el 31 de diciembre, en comparación con una estimación media de US$ 3,210 millones en una encuesta hecha por Bloomberg. La rentabilidad sobre el capital se situó en el 29%, en línea con las estimaciones.

Mientras tanto, los ingresos netos totalizaron US$ 552.6 millones, por debajo de la estimación promedio de US$ 566.4 millones. La compañía, que tiene operaciones en Brasil, México y Colombia, sumó 4.5 millones de clientes en el trimestre, lo que elevó su total a fines de diciembre a casi 114.2 millones.

El año pasado, el real brasileño retrocedió un 21% frente al dólar, ya que las preocupaciones por el creciente déficit presupuestario del gobierno provocaron un desplome en los mercados de todos los activos. El banco, a su vez, está adoptando una postura más conservadora ante un escenario de tasas de interés más altas en la mayor economía de América Latina.

“Estamos más atentos a la macro, teniendo en cuenta la reciente volatilidad”, dijo en una entrevista Jörg Friedemann, director de Relaciones con Inversionistas de Nubank.

Las acciones de Nu, que tiene una capitalización de mercado de US$ 64,100 millones, habían subido cerca de un 29% en lo que va de año. La empresa con sede en São Paulo, que ahora se posiciona como el banco cotizado en bolsa más valioso de América Latina, ha atraído la atención por usar tarjetas de crédito con límites bajos y aplicaciones móviles fáciles de usar para atraer clientes.

Los préstamos con retrasos de entre 15 y 90 días cayeron 30 puntos básicos hasta el 4.1%, mientras que los que tenían un retraso de más de 90 días bajaron 20 puntos básicos hasta el 7.0%. La mejora refleja un cambio hacia “perfiles de clientes y productos de menor riesgo en las tarjetas de crédito, combinado con una mayor proporción de préstamos garantizados”, dijo el banco en un comunicado.

La acción tiene 12 recomendaciones de compra, nueve de retención y tres de venta, según datos compilados por Bloomberg.