Sebastián Documet, gerente general de Renta 4 SAB, explicó a gestion.pe que tras ocho años en el mercado peruano ya cuentan con 6,000 clientes.

Justamente, fue con la pandemia, a partir de marzo 2020, que ganó la mayor cantidad de usuarios, los que destinan (invierten) entre US$ 20,000 y US$ 30,000 en promedio .

Las Sociedades Agentes de Bolsa (SAB), cabe recordar, se encargan de realizar las operaciones de compra y venta de acciones, bonos u otros instrumentos de renta variable que los inversionistas soliciten. Por este servicio cobran una comisión.

“Lo que más se demandó -desde la pandemia- fueron las acciones de Estados Unidos, principalmente ligadas al sector tecnológico. Ese interés -ciertamente- ha ido bajando un poco este año, generando mayor interés las acciones peruanas. De hecho, hay acciones mineras peruanas que les ha ido superbien debido a que el precio de los metales no han caído tanto o como se proyectaba”, agregó.

Otro producto que también ha llamado interés de los inversionistas locales han sido los bonos, a raíz de los sucesivos aumentos de la tasa de interés por parte de Fed.

¿Cuánto destinan los inversionistas peruanos en la compra de acciones y bonos?

En el caso de las acciones, si bien no se aconseja un monto mínimo -explicó Documet- se recomienda que sea por encima de los US$ 5,000. Mientras que en los bonos, el monto recomendado es desde los US$ 10,000.

Generalmente los que destinan estos montos en inversiones tienen entre 35 y 40 años, viven en la capital o regiones como Arequipa, Trujillo y Piura.

LEA TAMBIÉN: Cuánto es el monto mínimo para empezar a invertir en la bolsa de valores de Estados Unidos

Más de US$ 200,000

Uno de los retos de Renta 4 SAB, que espera concretar el 2023, es captar a clientes mayores de 50 años, dispuestos a invertir más de US$ 200,000.

Documet adelantó que para llamar la atención de esta población se va a ofrecer el servicio de banca privada, la que también se conoce como banca afluente.

¿De qué se trata este servicio? “De que tengan acceso a plataformas (de inversión) internacionales como la plataforma que tenemos en España. Ese es uno de nuestros principales retos del próximo año: brindar el servicio de banca privada, que apunta a clientes de edad más alta y con tickets más altos”.

El servicio de banca privada -añadió- hará que sus clientes de grandes patrimonio tengan la posibilidad de comprar acciones, bonos o cualquier producto, además de contar con asesoramiento para la construcción de portafolios de inversión más diversificados y de tickets más altos, con mayores retornos de inversión a mediano plazo.

“Los inversionistas que destinan más de US$ 200,000 son más exigentes, ya que valoran el servicio, la plataforma, la cercanía de su asesor, así como una revisión más integral de su patrimonio. El cliente de tickets más pequeños piensa en la rentabilidad de corto plazo, pero los que apuestan más tienen una visión a mediano plazo”, puntualizó.

LEA TAMBIÉN Inversión de peruanos en bitcóin se reduce en medio de una economía desafiante