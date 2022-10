César Romero, jefe de Investigación de Renta4 SAB, explicó que el S&P 500 -uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos y que se basa en la capitalización bursátil de 500 grandes empresas que poseen acciones que cotizan en las bolsas NYSE o Nasdaq- viene cayendo un 21% durante el año debido a las duras políticas contra cíclicas por parte de la Fed.

“A pesar de que nos encontramos cerca de mínimos en el año, las perspectivas para la bolsa estadounidense son negativas . Los funcionarios de la Fed han hablado cada vez más sobre la necesidad de imponer medidas restrictivas que reduzcan el crecimiento económico de Estados Unidos solo para poder frenar el avance de la inflación”, comentó.

Pese a ello, agregó que la data macroeconómica continúa respondiendo favorablemente. “El desempleo se encuentra en 3.5% para setiembre cayendo desde 3.7% en agosto, se agregaron a la economía 263,000 empleos, por encima del esperado de 255,000. Esto marca que la tendencia en la empinada subida de las tasas debería continuar, al menos hasta el cierre del año”.

LEA TAMBIÉN Reservas mundiales de divisas anotan contracción récord de US$ 1 billón

En ese sentido, indicó que si se anima a invertir en la bolsa de valores de Estados Unidos, no hay montos mínimos aunque se debería de empezar con al menos S/ 10,000 o US$ 3,000 aunque para tener una cartera diversificable se debería empezar con S/ 30,000 o US$ 10,000 .

Asi, agregó que el único sector que viene creciendo en el año es el energético, que sube en 50.26%, en cambio los sectores con mayores caídas son los considerados de crecimiento como de telecomunicaciones -38%, consumo discrecional -30.47%, y tecnología -30.11%.

“El sector que más se ve afectado por la subida de tasas por el valor de las hipotecas, es

el Real Estate -32.79%. En cambio, las empresas que más suben en el año son naturalmente las del sector energético tales como Occidental Petroleum +146%, Hess Corp +78.68% y Marathon Oil Corporation +76.10%”.

Entre los acciones que más han caído se ubican Align Technology -66.87%, Carnival Corporation -66.70% y Match Group -62.94%.

Align Technology cayó debido a que gran parte de sus ingresos se dan en monedas diferentes al dólar y por el tipo de cambio perdió margen, mientras que en volúmenes reportó por debajo de lo esperado debido a los constantes confinamientos por el COVID-19 en China.

Mientras que Carnival se ha visto afectada por mayores costos generados por la inflación, así como por problemas de la cadena de suministro y Match mostró que está reduciendo sus ventas para el año y experimentó una pérdida operativa mayor en el último trimestre.

LEA TAMBIÉN Peruanos podrán invertir en grandes farmacéuticas internacionales desde BVL

-Lo que demandan los inversionistas jóvenes-

Romero precisó que entre clientes conservadores -a largo plazo- lo que más interés genera son los ETF de mega tendencias como el de autos eléctricos, dado que muchas automotrices buscan aumentar la producción a largo plazo y eventualmente dejar de producir automóviles que dependan de derivados del petróleo.

Mientras que a corto plazo, los clientes más arriesgados buscan ETF apalancados de alto riesgo para capturar la fuerte volatilidad del mercado.

El SPXL, que multiplica por 3 el rendimiento del S&P500, cayó en 21% en el último mes, mientras que el inverso SPXS subió 21%.