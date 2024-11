Hasta octubre del 2024, las empresas que trabajan en el sector hidrocarburos pagaron un total de US$ 992,36 millones al Estado peruano por concepto de regalías, informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El gremio minero energético explicó que esta cifra representa un descenso de 4.6% frente a los US$ 1 039 81 millones que abonaron las compañías petroleras hasta el noveno mes del año 2023.

Panorama de octubre del 2024

La SNMPE también dio a conocer que las empresas operantes en la industria hidrocarburífera nacional pagaron US$ 102,80 millones por concepto de regalías en octubre 2024, cifra menor a los US$ 107,43 millones registrados en el mismo periodo del 2023.

Asimismo, el monto fue menor al reportado en septiembre: US$ 106,12 millones.

En detalle, los conceptos de regalías abarcaron US$ 52,23 millones por la explotación de gas natural y US$ 18,17 millones por petróleo; así como US$ 32.39 millones por la producción líquidos de gas natural.

