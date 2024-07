Un total de US$ 478.5 millones pagaron al Estado peruano las empresas que trabajan en el sector hidrocarburos (gas y petróleo) por concepto de regalías en el periodo de enero a mayo de este año, informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe).

El gremio minero energético precisó que esta cifra representó una caída de 15.1% con relación a los US$ 563.5 millones que abonaron las compañías petroleras por regalías a mayo del año pasado.

Mayo 2024

Las empresas que operan en la industria hidrocarburífera nacional -indicó- pagaron US$ 100.4 millones por concepto de regalías en mayo último, lo que significó un aumento de 14.4% respecto a similar mes del 2023 (US$ 87.9 millones).

Sin embargo, citó que las regalías de mayo fueron inferiores a las reportadas en igual mes del año 2022 (US$ 151.7 millones).

El gremio minero energético explicó que, en mayo último, las compañías del sector hidrocarburos abonaron por concepto de regalías: US$ 48.2 millones por la explotación de gas natural y US$ 20.2 millones por petróleo; así como US$ 32.1 millones por la producción líquidos de gas natural.

