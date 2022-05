En diálogo con RPP Noticias, el economista Elmer Cuba recordó que la inflación anual en Perú ya supera el 8% y las proyecciones indican que esto no se reducirá en el corto plazo. Por el contrario, se está configurando un escenario bastante corrosivo de inflación, especialmente en la categoría de alimentos.

“La inflación de alimentos está en 15%, el resto de bienes que no son alimentos está en promedio en 4%, e ntonces si hablamos de un 15% es algo que no tiene precedentes en los últimos 20 años , y lo peor es que en el corto plazo no se ven razones para que se estabilice, va a seguir alto un buen tiempo”, dijo.

Las presiones inflacionarias -recordó- se deben principalmente a factores globales, por el alza internacional de alimentos y petróleo.

“Además, también la oferta local, las cosechas propias de los peruanos como la cebolla, el tomate o la zanahoria también están subiendo por problemas de menores siembras de alimentos”, señaló.

¿Qué pueden hacer el gobierno? El socio de Macroconsult precisó que principalmente los bancos centrales de los diversos países afectados por la inflación han decidido subir sus tasas de interés para mitigar el aumento de precios.

“La tasa de interés de referencia de los bancos centrales ha comenzado a subir y todavía no se ha detenido. En Estados Unidos en particular es mucho más importante, porque se espera que suba drásticamente en el próximo año y medio e incluso podrían entrar en una leve recesión”, comentó.

Este aumento de la tasa de interés -dijo- es más efectivo cuando se trata de una inflación impulsada por el aumento de la demanda.

“En cambio cuando es por oferta, como es el caso peruano, que ha subido por el petróleo, el maíz y otras cosas importadas, y toda la producción propia, es más complejo. Por más que subas la tasa de interés puedes retrasar al resto de la economía y no bajar mucho los precios ”, anota.

Otra medida que se puede tomar ante el alza de precios implica el apoyo del Ministerio de Economía.

“En el corto plazo lo que se hace es que los ministerio de economía entran a tallar, ¿cómo la hacen? con bonos, bonos alimenticios a los más vulnerables o aumentando el gasto en programas sociales”, señaló.

Medidas como la exoneración del IGV o el control de precios, son inefectivas y terminarían teniendo efectos políticos. En esa línea, dijo que el Perú podría demorar más de un año y medio controlar esta alza de precios .

Según las estimaciones del Banco Central de Reserva, recién a mediados del 2023 la inflación regresará al rango meta de entre 1% y 3%.

