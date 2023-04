Los bancos centrales, en particular la Reserva Federal, han sido criticados por ser demasiado lentos para abordar el aumento de la inflación en 2021, a medida que el mundo se reabría tras los bloqueos impuestos durante la pandemia. Desde entonces, se han esforzado por ponerse al día mediante un intenso aumento de las tasas de interés, incluso a riesgo de desencadenar una recesión potencialmente profunda.

“Me aterroriza que, si los bancos centrales no se hacen cargo de sus errores, si los bancos centrales no aprenden de sus errores y hablan públicamente sobre este proceso, la gente diga: ‘Ustedes no se han responsabilizado lo suficiente y no estamos seguros de que deban tener tanta autonomía política como la que tienen’”, dijo El-Erian el viernes durante un panel de discusión en Washington.

“La autonomía operativa es absolutamente central, es absolutamente crítica para los bancos centrales”, aseveró.

El-Erian, quien es el principal asesor económico de Allianz SE y columnista de Bloomberg Opinion, dijo que el mercado no confía en la orientación de la Fed sobre las tasas de interés. “El propio mercado está dudando de la Reserva Federal”, dijo.

Los inversionistas están apostando a que las tasas de interés de Estados Unidos bajarán a alrededor del 4,5% a final de año, de acuerdo con los precios de los futuros. La mediana de las previsiones de los banqueros de la Fed emitidas en marzo fue del 5,1%.

Gita Gopinath, primera subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, dijo que los bancos centrales deben ser ágiles al proporcionar orientación sobre la dirección de las tasas o el tamaño de los balances.

“Si bien la orientación prospectiva es excelente en el sentido de que brinda mucho compromiso” y certeza, tiene un lado negativo “porque a veces realmente ata las manos”, explicó en el mismo panel, moderado por Tom Keene de Bloomberg Television, en el marco de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional.

El compromiso con la orientación después del aumento de la inflación de la era de la pandemia “terminó básicamente retrasando la acción que se necesitaba”, dijo Gopinath. “Creo que necesitamos cláusulas de escape para cuando las cosas cambien”, señaló y agregó que es necesario “refinar” los marcos de política monetaria.

Los encargados de la política monetaria también enfrentan otro desafío por los riesgos de estabilidad financiera a medida que aumentan las tasas de interés, afirmó El-Erian.

El sistema financiero ha sido “condicionado a vivir con tasas de interés ultrabajas y abundante liquidez”, dijo. Aún no está claro cómo funcionará en “un mundo de tasas más altas por más tiempo”.

El FMI advirtió esta semana que era demasiado pronto para dar por superada la agitación en el sector bancario.

Las recientes quiebras bancarias fueron sintomáticas de una “peligrosa combinación de vulnerabilidades” que han estado “acechando bajo la superficie del sistema financiero mundial durante años”, aseveró el FMI en el informe. Ahora, esas vulnerabilidades fueron expuestas por un ajuste agresivo del crédito por parte de los bancos centrales para combatir la inflación más alta en décadas, dijo.

