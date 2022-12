Explicó que el comercio electrónico se ha visto impactado debido a que el público que ya ha realizado sus compras tendrá dificultad para recibir el producto y por otro lado, los que aún no han realizado sus compras y quieren hacerlo, no lo harán porque no se tiene la certeza que llegue el producto en la fecha establecida con la empresa.

“Hay algunas excepciones, por supuesto, cuando se trata del gran retail (tienda departamentales) que tiene una cadena de sucursales en todo el país y que parte de los productos que comercializa tenían la posibilidad de recoger en las tiendas físicas, en las sucursales de su región. Allí hay una manera de cómo los grandes retailers vienen solventando en parte esta problemática”, dijo.

Montegro indicó que las compras por internet no solo se han visto afectadas en las ciudades donde se registran las protestas, sino en las que no se presentan disturbios. Y es que según explicó, las ciudades donde hoy se registran manifestaciones son el paso para llegar a otros puntos de la ciudad.

“Algunas de estas regiones son el camino hacia otras donde no se han producido manifestaciones. Por ejemplo en el norte, el cierre de la carretera en Virú afecta el traslado hacia Chiclayo, Piura, Tumbes y Cajamarca, entonces no solamente son las ciudades donde se han producido estas protestas”, precisó.

Entrega y retorno de la demanda

Montenegro indica que dependiendo del negocio y la capacidad de entrega del comercio electrónico, los tiempos de entrega de productos en las compras online que se hacen desde Lima varían entre 1 y 2 días, y algunos tienen el servicio express (el mismo día); mientras que en regiones se tiene un plazo que va entre 3 y 5 días, este último para las ciudades más alejadas.

Así, el ejecutivo señala que con las protestas en las regiones no hay cálculo posible de realizar para conocer cuánto tiempo demorará la entrega de productos en el interior del país , pues todo dependerá de que las carreteras estén liberadas para que las unidades de transporte puedan avanzar.

Frente a esta situación, indicó que el cliente puede dejar de comprar un producto o si ya lo hizo, desistir de la compra y pedir la devolución de su dinero.

“No sería posible esperar que el 100% de las personas se desanime de comprar o desista de su compra, pero obviamente vamos a tener un porcentaje importante de gente que al ver que no hay una fecha precisa para recibir el producto, desista. Si alguien quiere hacer una compra por Navidad y si no hay certeza de que se pueda resolver las protestas hasta esa fecha, pues va a optar por no comprar o desistir”, detalló.

En esa línea, el ejecutivo indicó que una vez se regrese a un ambiente pacífico se espera que el público retome sus compras por internet pues existen dos grandes ventajas de hacerlo: encontrar en internet algún producto que no se encuentra en las tiendas físicas locales y la oportunidad de comprar un producto con una muy buena oferta .

Así, dijo que el cliente está dispuesto a esperar hasta 5 días para recibir su producto por estas dos ventajas.

“Hay gente que compra en portales de Estados Unidos con una espera de entrega de productos de 15 días, o en portales de China, donde la espera es de 60 días. Eso quiere decir que hay razones muy fuertes por las cuales el público se anima a comprar por internet”, dijo.

Datos

En el 2022 el comercio electrónico en el Perú aumentaría en 53%, alcanzando un valor de US$ 20,000 millones; y para el 2025 a los US$ 28,000 millones, según el estudio Latinoamérica Digitalizada , elaborado por Kushki, paytech y unicornio latinoamericano, junto a Americas Market Intelligence.

, elaborado por Kushki, paytech y unicornio latinoamericano, junto a Americas Market Intelligence. A noviembre de este año más de 14 millones de peruanos han realizado operaciones en internet en lo que va del año y más de 300,000 empresas venden por el canal online, según datos de la CCL.