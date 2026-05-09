9 de mayo del 2011. Hace 15 años

EL QUE SE LA JUGÓ POR EL EURO GANÓ 11.8% HASTA ABRIL

En cuanto a los fondos mutuos, solo han tenido cifras positivas los de corto plazo. El 99% de las alternativas de inversión han reportado pérdidas por la alta inflación. Fondos de pensiones estuvieron en rojo. Las divisas se han constituido en reserva de valor con buen rendimiento, pese a la coyuntura mundial e incertidumbre electoral del país. La cotización del euro ha venido registrando incrementos por cuatro meses consecutivos.

9 de mayo del 2011. Hace 15 años. Petroperú competirá con Cálidda en venta de gas natural a industrias.

9 de mayo del 2016. Hace 10 años

SUNAT SOSPECHA QUE 50 CANTANTES Y COMPOSITORES EVADEN TRIBUTOS

Fiscalización inicial detecta desbalance patrimonial por más de S/ 20 millones. También halla 36 profesionales con ingresos no justificados por S/ 298 millones. A la inconsistencia de los ingresos de los artistas y modelos de televisión dada a conocer la semana pasada, en los próximos días se sumarán los casos de los incrementos patrimoniales no justificados en el ámbito musical. También la Sunat prepara operativos a locales de espectáculos musicales en los cuales hay ventas sin comprobantes de pago.

9 de mayo del 2025. Hace 1 año

DÓLAR CAE A S/ 3.63 TRAS PRIMER ACUERDO COMERCIAL DE TRUMP

Divisa retrocede a menor nivel en mes y medio pues extranjeros venden por distensión en la guerra arancelaria, luego de que EE.UU. y Reino Unido acordaron rebajar las tarifas que se aplican. Índices de Wall Street subieron hasta 1% y el petróleo, 3%, mientras que el oro, considerado activo refugio, bajó 2% ante descenso de la aversión al riesgo por parte de inversionistas. Dólar cae a S/ 3.63 tras primer acuerdo comercial de Trump.