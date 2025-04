Tarifas al acero y aluminio, así como a diversos productos chinos ya fueron impuestas en semanas anteriores pero hoy el mandatario, en lo que ha bautizado como el “día de la liberación”, anunciará la nueva tanda de aranceles a más bienes que importa EE.UU., lo que compromete a varias de las economías del orbe.

Aranceles recíprocos, que impondrá a los países con los que la mayor economía del mundo tiene déficit comercial, figuran en una lista que se anticipa más amplia y con tasas más altas que las previstas inicialmente, según analistas.

Pero las cavilaciones de los economistas no se constriñen solo a lo que haga EE.UU. sino que se extienden a las medidas de represalia que los países afectados tomarán casi de inmediato, de acuerdo con lo manifestado por los líderes de Canadá, México, China, la Unión Europea, entre otros.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está lista para tomar represalias por aranceles que le imponga EE.UU.

El también conocido como “día de los aranceles” podría ser, entonces, el inicio de la voceada “guerra comercial” o, en el mejor de los casos, restricciones más acotadas.

Esa falta de certeza en torno a la severidad de las tarifas que imponga EE.UU. es lo que ha sumido en incertidumbre extrema a los participantes de mercado, cuya reacción lógica es aferrarse a los activos refugio, como el oro y bonos del Tesoro estadounidense, los mismos que ayer y en meses previos se apreciaron notoriamente.

¿Qué esperan Credicorp Capital y Sura en el corto plazo como reacción a aranceles?

Señal clara de ese desosiego de los inversionistas es que en el 2025, luego de muchos años, los bonos tienen un mejor desempeño que las acciones, al menos en EE.UU., indicó el vicepresidente de soluciones de portafolio de Credicorp Capital, Jorge Beingolea.

Sin embargo, tras la tensión acumulada y ya con una ruta más clara en los aranceles que se impondrán, la inquietud podría atenuarse. “La incertidumbre podría reducirse mañana (hoy) cuando se anuncien las política de aranceles”, dijo el ejecutivo.

En similares términos, el head de estrategia de.inversión de Sura Investments, Mauricio Guzmán, sostuvo que luego del “día de la liberación” la volatilidad no va a desaparecer, pero la incertidumbre podría aminorar.

Es claro, no obstante, que la ansiada calma dependerá en buena cuenta de la magnitud de las medidas que hoy se anuncien, para lo cual los estrategas trazan escenarios.

Credicorp Capital contempla uno negativo, que implica una imposición generalizada de tarifas a varios países en un grado mayor de lo esperado. El positivo sería la postergación de estas restricciones por parte de EE.UU. Y el base, o escenario más probable, es que esa medida se enfoque en los países con superávit comercial con EE.UU., con una tasa de quizás 15%.

Dólar y bolsa al alza por aranceles de Trump

En ese probable contexto que se abriría tras el “día de los aranceles” se espera que en abril el dólar global muestre más estabilidad tras sufrir una caída brusca por una sobreventa en meses previos, anticipó Beingolea.

Dólar tendría en abril un mejor desempeño que hasta marzo.

Como se prevé que la Fed de EE.UU. mantenga su tasa de interés –para mantener a raya la inflación en ese país-, el dólar debería favorecerse frente a otras monedas de economías que están flexibilizando su política monetaria, “lo que podría hacer que el dólar tenga un mejor abril que hasta marzo”, añadió.

Lo propio espera para el mercado cambiario local, con un posible repunte de la divisa estadounidense, puesto que el sol se ha apreciado significativamente este año.

La recuperación del dólar, empero, no sería tan marcada porque, además de las intervenciones del BCRP para mitigar la volatilidad, Perú no estará en la mira de los aranceles de Trump ya que no goza de superávit comercial con ese país, acotó.

Para Guzmán, de Sura, es posible un descenso del precio del cobre que podría ocasionar presiones alcistas sobre el dólar.

“Nosotros podemos ver una subida reciente del cobre bastante fuerte, pero la vemos temporal y mucho es de compañías en EE.UU. acumulando inventarios en anticipación a posibles aranceles que se vengan. En ese sentido, es posible que esa subida reciente corrija (retroceda) y por eso tenemos algo de cautela con respecto al cobre”, explicó.

Aunque también mencionó que el mayor ritmo de crecimiento previsto de Perú este año (3%) a comparación de EE.UU. (2%) juega a favor del sol. Por esas fuerzas contrapuestas, Guzmán estima para el dólar un rango de S/ 3.60 a S/ 3.80. Ayer cerró en S/ 3.676.

Beingolea advierte que hay espacio para más caídas de Wall Street (-5% hasta marzo), mientras que la Bolsa de Valores de Lima (BVL) debería seguir en senda alcista, sostenida en la mayor demanda del oro y cobre. Sura proyecta similar tendencia para la plaza local.

Los bonos peruanos, a su vez, seguirán en ascenso el resto del año, pero más por generación de ingresos corrientes (cupones de intereses) que por ganancias de capital –observadas en el primer trimestre ante el descenso de las tasas de interés en soles-, según el economista.

¿Cuánto más subiría la bolsa de Lima, según Sura?

La recomendación de Sura para los próximos seis y 12 meses es, en resumen, comprar más renta variable (acciones) de Perú, financiada con ventas en otras bolsas de la región, principalmente de Brasil y México

“En el 2025 hemos visto un rebote importante en las bolsas de Latinoamérica. Nosotros somos vendedores de esa subida, no creemos en los fundamentales de Brasil y México, hoy nos gustan bastante menos que hace tres meses”, afirmó Mauricio Guzmán.

Sura atribuye el rally del 2025 en las bolsas de la región a un “rebote técnico” después de las caídas del 2024. “Creemos que Perú sigue teniendo unos fundamentos económicos mucho mejores, y en el vector de recomendación lo que nosotros estamos haciendo es manteniendo una posición larga en la bolsa peruana que después de lo que ha pasado en el inicio de año (el desempeño de la BVL) nos hace que nos guste bastante más”, sostuvo.

El ejecutivo estima que el Índice General de la plaza limeña puede subir entre 5% y 10% este año.