La Sociedad Hoteles del Perú estima que este año concluirá con la apertura de 18 nuevos hoteles de tres y cuatro estrellas en el país, con 2,160 habitaciones en total y una inversión de entre US$ 350 millones y US$ 400 millones. Seis de ellos ya abrieron y 12 lo harían en los próximos meses.

En tanto, entre los años 2019 y 2022, la inversión en hoteles de entre tres y cinco estrellas ascenderá a US$ 854 millones, que sumarán al mercado 6,141 habitaciones, de acuerdo con las proyecciones del gremio hotelero.

De dichas inversiones, US$ 214.3 millones estarán concentrados en hoteles de cinco estrellas (Luxury, de acuerdo con la clasificación de hoteles STR), US$ 352.5 millones en proyectos de cuatro estrellas (Upper Upscale y Upscale), así como US$ 77.7 millones en hoteles de tres estrellas (Upper Midscale y Midscale).

Aperturas en el 2019

Los hoteles de dichas clasificaciones están dirigidos principalmente a hombres de negocio, por lo que suelen ubicarse en zonas empresariales. De los 18 proyectos hoteleros cuya apertura está prevista para este año (10 de tres estrellas y ocho de cuatro), doce se concentran en Lima Metropolitana: siete en Miraflores, cuatro en San Isidro y uno en Surco. Este último distrito empieza a atraer la mirada de los inversionistas.

“Lima es un destino netamente de hombres de negocios y el polo comercial se está mudando a Surco. Las zonas donde se ubican Chacarilla y la Embajada de los Estados Unidos se han vuelto corporativas y no hay hoteles. Entonces, se están mudando para allí todos los proyectos de inversiones hoteleras, de cuatro y cinco estrellas”, adelantó la gerenta general de la SHP, Tibisay Monsalve, a Gestión.

En lo que respecta al interior del país, este año se abrirán dos hoteles de tres estrellas en Piura (Holiday Inn Piura y Hotel Tierra Viva Piura), uno de cuatro estrellas se abrió en Paracas (Radisson), otro de la misma categoría se abrió en Arequipa (Sonesta) y se espera la apertura de uno de cuatro estrellas (Ämak) en Valle Sagrado, Cusco.

“En el resto del país, la mayoría de los proyectos están dirigidos al sector corporativo. Arequipa, Chiclayo, Trujillo y Piura se han vuelto destinos corporativos y hacia allá están apuntando los nuevos proyectos hoteleros, de marcas internacionales de hoteles, en segmentos de tres y cuatro estrellas”, agregó Monsalve.

El 70% del público que reciben los hoteles de entre tres y cinco estrellas son ejecutivos, por lo que están diseñados para este sector, sin embargo, en las provincias los proyectos no suelen pasar de las cuatro estrellas debido a que la llegada de visitantes está limitada por la capacidad de sus aeropuertos.

“Como no pueden ingresar aviones de mayor calado, entonces no se puede tener proyectos grandes, porque si no, ¿cómo los vas a llenar?”, comentó la representante de la SHP.

Fuente: Sociedad Hoteles del Perú.