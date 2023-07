Si bien en mayo las exportaciones del Perú (US$ 4,894 millones) cerraron con un incremento de 6.7%, preocupa el resultado de las no tradicionales pues crecieron solo 0.04% y más aún, que en el acumulado de los primeros 5 meses del año, las totales (US$ 25 mil 787 millones) hayan caído -0.15%, informó Adex.

Refirió que, luego de registrar comportamientos negativos entre octubre del 2022 y febrero del 2023, los despachos se fueron recuperando y cerraron en azul los siguientes meses, aunque se observa una desaceleración (marzo 9.7%, abril 8% y mayo 6.7%), que atribuyó a la inestabilidad política y los fenómenos climatológicos

“Tenemos ministros conocedores de sus sectores, abiertos al diálogo con el sector privado, que es el principal generador de puestos de trabajo formales y descentralizados. Es un buen inicio en el largo camino para recuperar nuestro sector y la economía del país”, manifestó el presidente del gremio, Julio Pérez Alván.

¿Qué temas preocupan a los exportadores?

Sin embargo, continuó, hay dos temas que preocupan a los exportadores, el primero es la tendencia a la baja del tipo de cambio y el segundo la posibilidad que la banca restrinja los créditos en dólares a las empresas y personas.

ADEX informó que los despachos primarios sumaron entre enero y mayo US$ 18 mil 372 millones 413 mil, experimentando un retroceso de -2.2% en relación al mismo periodo del 2022 (US$ 18 mil 788 millones 602 mil).

¿Qué sectores cayeron?

El subsector líder fue la minería (US$ 15 mil 409 millones), al concentrar el 59.8% del total, y crecer 7%. Luego se posicionaron los hidrocarburos (US$ 1,976 millones 772 mil) con una participación de 7.7% y un descenso de -34.6%. En el tercer y cuarto lugar se ubicaron la pesca (-14.5%) y el agro (-59.5%).

La partida principal fue el cobre y sus concentrados (US$ 7 mil 741 millones), seguido del oro, cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado, cinc y sus concentrados, gas natural, harina de pescado, molibdeno y hierro, entre otros.

El ranking de mercados estuvo conformado por 74. China se ubicó en el puesto N° 1 con US$ 8 mil 846 millones y una participación de 48% de los envíos primarios. Completaron el top ten EE.UU., Canadá, Japón, Corea del Sur, India, Brasil, Suiza, España y Emiratos Árabes Unidos.

Con valor agregado

Los despachos no tradicionales entre enero y mayo (US$ 7 mil 415 millones), presentaron un alza de 5.4% en relación al mismo periodo del 2022 (US$ 7 mil 038 millones). El subsector líder fue el agropecuario-agroindustrial (poco más de US$ 3 mil 210 millones) con una evolución de 7.5%.

Le siguió la pesca para Consumo Humano Directo (US$ 975 millones 602 mil), químico (US$ 798 millones 529 mil), siderometalurgia (US$ 677 millones 934 mil), minería no metálica (US$ 545 millones 463 mil), confecciones (US$ 497 millones 337 mil), metalmecánica (US$ 294 millones 839 mil), varios (US$ 185 millones 374 mil), textil (US$ 183 millones) y maderas (US$ 46 millones 322 mil).

La partida más resaltante por monto US$ FOB fue la uva fresca (US$ 677 millones 942 mil) con una participación de 9.1% de los envíos no tradicionales y un incremento de 18.4%. Otros fueron la palta, pota congelada, fosfatos de calcio naturales, mangos y arándanos.

EE.UU. (cerca de US$ 2 mil 017 millones) se posicionó como el destino N° 1 al concentrar el 27% del total no tradicional enviado al mundo y caer en -0.1%. Integraron el top ten Países Bajos, Chile, China, Ecuador, España, México, Colombia, Brasil y Corea del Sur.





