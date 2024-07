El Congreso de la República le dio luz verde recientemente al pedido del Poder Ejecutivo para poder legislar en algunas materias. Con ello, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió un Decreto Legislativo, como ya había adelantado, que modifica los “techos” para el déficit fiscal. Para este año, el límite es de 2.8% del Producto Bruto Interno (PBI) (antes era de 2%). Sin embargo, hasta ahora, los resultados superan el techo.

A junio de 2024, el déficit fiscal acumulado en los últimos 12 meses representó el 3.9% del PBI, coeficiente menor en 0.1 puntos porcentuales (pp) del producto al registrado a mayo de este año.

Déficit fiscal. Fuente: BCRP

En junio, el sector público no financiero registró un déficit económico de S/ 3,604 millones, menor al déficit observado en el mismo mes de 2023 (S/ 4,136 millones), por el aumento de los ingresos corrientes del gobierno general, en particular de los ingresos tributarios, a lo que se sumó un menor pago de intereses de la deuda. En el primer semestre del año, el sector público no financiero tuvo un déficit de S/ 7,087 millones .

Detalles

Los ingresos corrientes del gobierno general en junio aumentaron en 5.1%, debido al incremento de los ingresos tributarios en 6.4%; principalmente por la mayor recaudación de Impuesto a la Renta, y en menor medida por IGV e ISC. Los ingresos no tributarios crecieron 1.2% interanual.

El gasto no financiero del gobierno general en junio aumentó en 0.1%interanual, por el mayor nivel de gasto en el gobierno nacional. Según componentes, el aumento se sustentó en los mayores gastos de capital en 13%, tanto en formación bruta de capital como en otros gastos de capital.