La autoridad monetaria citó la persistencia de la inflación subyacente a 12 meses –que no considera los precios de alimentos y energía- en 3.1% , por encima de su rango meta (entre 1% y 3% anual) como uno de los factores que influyeron en su decisión de extender la pausa en el ciclo de rebajas de su tasa referencial iniciado en setiembre del 2023.

Más aún, el instituto emisor lanzó una guía en la que considera este componente de precios. “El Directorio se encuentra especialmente atento a la nueva información referida a la inflación y sus determinantes, incluyendo la evolución de la inflación subyacente, las expectativas de inflación y la actividad económica, para considerar, de ser necesario, modificaciones adicionales en la posición de la política monetaria”.

¿Hasta cuándo el BCRP congelaría su tasa de interés?

Para Jorge Chávez, presidente de Maximixe, la inflación subyacente es hoy una de las principales preocupaciones del BCRP. Incluso el economista afirma que mientras no surja un buen dato de este último indicador, la autoridad monetaria tendería a mantener sin cambios su tasa rectora al menos hasta setiembre.

Dicho mes será trascendental para el curso de la tasa de interés del BCRP, pues su par estadounidense (la Reserva Federal o Fed) podría definir entonces una primera reducción de su propia tasa (hoy en 5.50%).

La trayectoria que tome la tasa de la Fed será esencial para la del BCRP, por su impacto en el costo de financiamiento a nivel internacional y porque la disminución de la brecha entre ambas tasas (la de EE.UU. y la local) puede ocasionar distorsiones en el mercado financiero doméstico, a través de presiones alcistas sobre el dólar, dijo el también expresidente del instituto emisor.

Tasa del BCRP se mantiene en pausa

Igual postura manifestó una fuente del sistema financiero: “El Banco Central (de Reserva) no va a decir nunca que mientras la Fed no baje su tasa, no bajará la suya, porque defiende su independencia de la política monetaria de EE.UU. Pero esta brecha entre las tasas es un factor importante porque, si es muy grande, puede incentivar una salida de capitales abrupta que impulsaría al tipo de cambio (elevación del dólar)”.

LEA TAMBIÉN: Se viene aporte de empresas a fondo de sus trabajadores en AFP y ONP

¿Por qué el dólar cae pero el BCRP mantiene congelada su tasa de interés?

Pero, por ahora y a despecho de que el dólar se debilita en Perú y los mercados internacionales, justamente porque aumentan las probabilidades de que la Fed reduzca su tasa guía a partir de setiembre, a la luz de datos recientes que denotan que la inflación en ese país cede y su economía pierde vigor, el BCRP mantiene cautela y no arriesga con un nuevo descenso de su tasa de interés.

Chávez sostiene que el BCR mira de soslayo el retroceso del dólar -que en julio baja de S/ 3.844 a S/ 3.76- pues solo sería un sesgo circunstancial y coyuntural –vinculado a la mayor demanda de soles para gastos de fiestas patrias- que no le confiere un margen amplio para recortar su tasa referencial.

Luego, Chávez abordó las consecuencias que en el sistema financiero puede tener el hecho de que se prolongue la pausa en la fase bajista de la tasa del BCR.

Sostuvo que, en realidad, las tasas de interés de los créditos bancarios hoy se mueven más por la mayor percepción de riesgo que se tiene de los deudores, ante el avance de la morosidad y crisis como la surgida con la intervención de la Caja Sullana.

Notas relacionadas:

Vicctus de Credicorp: patrimonio de familias peruanas sigue migrando a Miami

Dólar sube pero Perú tiene carta ganadora para frenarlo, dice Credicorp

Reforma de pensiones: 1% de compras irá a cuentas de 20 millones