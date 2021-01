Si bien la protesta pacífica es un derecho fundamental, cuando se decide bloquear carreteras empiezan los cuestionamientos sobre si esto -la toma de las vías- es ilegal o no. En diciembre pasado, el presidente Francisco Sagasti señaló que protestar era legítimo, pero que tomar carreteras era un delito (en el contexto del paro agrario); sin embargo, analistas mencionaron que existen antecedentes donde se considera que los bloqueos no son ilegales per se.

En este contexto, se le consultó a los peruanos si las personas que bloquean las carreteras para hacer sus reclamos deben ser o no ser investigadas y sancionadas por la Fiscalía y el Poder Judicial, a lo que el 66% respondió que sí debe haber sanción, reveló la encuesta de Datum de enero.

En casi todas las regiones del país -excepto en el centro- la mayoría contestó en el mismo sentido, sobre todo en Lima y Callao (75.6%) y el sur (62.4%). Además, el 68.8% en el área urbana y un 52.9% en el área rural se mostraron a favor de investigar y sancionar a quienes tomen las vías.

También un 58% de encuestados consideró que el bloqueo de carreteras no es la única forma de reclamar, respuesta que se dio sobre todo en el norte (62%) y sur (61%) del país.

El Gobierno y la Policía

En los últimos meses, el Perú estuvo en medio de protestas en la capital y en diferentes regiones por razones diversas. Es así que la encuesta de Datum mostró que el 75% de peruanos piensa que el Gobierno ha tenido un manejo inadecuado de las marchas, disturbios y protestas sociales ocurridas en el país .

El 81% de encuestados del norte respondió en la misma línea. Y cuando se detalla por edades, principalmente son los más jóvenes -de 18 a 24 años- quienes consideraron que el Gobierno no ha tenido un buen manejo de las protestas en el territorio. El rol que cumplió la Policía Nacional del Perú durante la manifestaciones también fue cuestionado. Un 78% de personas cree que ante las marchas y bloqueo de carreteras, la Policía debe apelar al diálogo con los marchantes para restablecer el orden y desbloquear las carreteras, evitando el uso de la fuerza.

Solo un 20% contestó que la Policía debe utilizar las acciones persuasivas que le permite su reglamento para restablecer el orden y desbloquear las carreteras, aunque aclaró que no se deben utilizar armas de fuego.

La priorización del diálogo fue una respuesta transversal a todas las regiones, en especial en el oriente (84.5%), sur (80.7%) y norte (80.6%). Asimismo, el 81.8% de los más jóvenes y el 81.1% de las personas de 55 a 70 años refirieron que esta debía ser la primera opción de la Policía.

Preocupaciones

En estos momentos las preocupaciones de los peruanos son diversas, pero para la mayoría ( 62%) la principal está vinculada a la salud, contagiarse de covid-19, más contagios y la segunda ola, según la última encuesta de Datum de enero. Este porcentaje se incrementa en las regiones del norte ( 65.5%) y centro ( 63.7%) del país; así como entre los encuestados de 55 a 70 años ( 64.3%).

En segundo lugar, se coloca el deterioro de la economía ( 44%), siendo los más preocupados por ello los más jóvenes ( 51%); así como aquellos en las regiones del centro del país ( 63%).