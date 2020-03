La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos anunció este lunes que adquirirá un monto ilimitado de bonos del Tesoro y títulos respaldados por hipotecas en una andanada de programas para sustentar los mercados financieros en respuesta a la crisis causada por la epidemia del coronavirus.

En su anuncio, el banco central estadounidense indicó que comprará activos “en los montos necesarios para mantener un funcionamiento normal de los mercados y una ejecución efectiva de la política monetaria”.

Anteriormente, la Reserva Federal había fijado un limite de US$ 700,000 millones para sus compras de activos indicando que adquiriría US$ 500,000 millones en bonos del Tesoro y US$ 200,000 millones en títulos hipotecarios.

Asimismo, la Fed anunció una serie de nuevos programas de préstamos por un monto de US$ 300,000 millones que tiene el propósito de dar apoyo a las empresas y las municipalidades más afectadas por la paralización de buena parte de la economía estadounidense debido al coronavirus.

Pese al anuncio de la Fed antes de la apertura de los mercados, las acciones abrieron la jornada con pérdidas y los bonos del Tesoro con vencimiento en 10 años también cayeron, mientras que el dólar perdía terreno frente a otras divisas.

El anuncio de la Fed trata de calmar los ánimos en los mercados debido a las sombrías perspectivas económicas que se prevén debido al avance mundial del coronavirus, que ya ha obligado a ordenar la cuarentena de un tercio de la población estadounidense y ha causado 35,225 contagios y 471 muertos en EE.UU., según recuentos no oficiales.

El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard , en una entrevista difundida por Bloomberg, indicó que el índice de desempleo en Estados Unidos, que ha estado en alrededor del 3.6% durante meses -el nivel más bajo en medio siglo- podría llegar al 30% como resultado del paro causado por la pandemia.

Bullard vaticinó que habrá una caída del 50% en la tasa anual de crecimiento de la economía y un pérdida de ingresos en el segundo trimestre de US$ 2.5 billones.

Este lunes, Goldman Sachs calculó que la economía de EE.UU. se contraerá un 33% en el segundo trimestre.

En su anuncio de hoy, la Reserva Federal indicó que apoyará el flujo de crédito a las empresas y consumidores “con el establecimiento de programas nuevos que, en su conjunto, proveerán hasta US$ 300,000 millones en financiamiento fresco”.

Este programa estará respaldado por US$ 30,000 millones del Fondo de Estabilización del Tesoro.

La institución avisó que pronto “anunciará el establecimiento de un Programa de Préstamos para Negocios Minoristas que respaldará los créditos a empresas pequeñas y medianas” complementando otros apoyos que provienen de la Administración de Empresas Pequeñas.

Otros dos programas apuntan a dar apoyo a las compañías más grandes: uno de ellos comprende la emisión de nuevos bonos y títulos de crédito, y el otro apunta a dar liquidez para los bonos empresariales pendientes.

Una ventanilla de Préstamos sobre Títulos respaldados por Activos permitirá la emisión de títulos respaldados por préstamos estudiantiles, préstamos para la compra de vehículos automotores, préstamos en tarjetas de crédito, préstamos garantizados por la Administración de Empresas Pequeñas, entre otros activos.

Un programa que apunta a dar ayuda a las municipalidades, estados y ciudades amplía el mecanismo ya existente de liquidez en mercados de fondos mutuos para incluir una gama más amplia de títulos, incluidos los bonos municipales con tasa variable.