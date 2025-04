La entidad de control revisó las condiciones de funcionamiento del módulo que Lima Airport Partners (LAP) asignó al Mincul para la verificación de bienes culturales, durante marzo. Y el resultado es, a consideración de Contraloría, peligroso.

Gestión, que revisó el documento, constató con expertos que las críticas de la entidad de control sí pueden ser otro problema de cara al futuro inicio de operaciones del nuevo terminal del AIJCH.

Las advertencias de Contraloría al Mincul

La situación adversa que señaló la Contraloría en su informe de visita de control N° 004-2025-OCI/5765-SVC es clara: el área que asignó LAP al Mincul no tiene las condiciones necesarias para garantizar que se hará una buena inspección y control de bienes culturales en el nuevo terminal.

Ello, indicó la Contraloría, podría afectar la protección y preservación del patrimonio cultural, además de favorecer o facilitar el transporte ilegal de estos bienes.

En específico, las observaciones de la entidad de control son dos. La primera es que constataron que el área asignada por LAP al Mincul no cuenta con un servicio de Internet contratado que permita su conexión con los sistemas informáticos del ministerio.

Además, este módulo está situado en un espacio poco favorable para su fin. Según la entidad de control, su puerta de acceso está a espaldas de los escáneres instalados para revisión de pasajeros y equipajes.

Ubicación del módulo asignado al Mincul en el nuevo terminal a espaldas de los escáneres de control de pasajeros y equipaje. Foto: Informe de Contraloría.

Esta realidad, profundizaron, podría impedir una acción inmediata de parte del personal del Mincul ante el llamado del personal de seguridad contratado por LAP, en caso haya necesidad de verificar el origen de un bien cultural identificado.

Al respecto, Luis Jaime Castillo, ex ministro de Cultura, explicó a Gestión, que el hecho de que el módulo no tenga conexión a Internet preocupa, ya que es necesario para tener una primera aproximación a si bien cultural identificado está siendo trasladado de forma ilegal o no.

“Lícitamente se pueden exportar bienes, por ejemplo, para una exhibición en el extranjero. Ahora, que el módulo no tenga Internet es un problema. Para lograr una especie de dictamen preliminar es necesario acceder a la base de datos de Unesco, que tiene un registro de bienes culturales denunciados“, remarcó.

Para el exministro, esta carencia es más relevante que exactamente donde esté la ubicación física del módulo del Mincul respecto a los escáneres. Según dijo, en el terminal actual tampoco está bien posicionado.

“En el aeropuerto antiguo el módulo está al lado izquierdo del control para vuelos internacionales. Solo llaman al personal cuando el equipo de seguridad sospecha de algún bien patrimonial. Casi siempre son fósiles, no artefactos arqueológicos. El personal del Mincul no está atento a las máquinas”, lamentó.

LAP descarta problemas en módulo del Mincul

En el informe de Contraloría se recoge el descargo del mismo Mincul sobre estas advertencias en torno a su módulo. Según se indica en el documento, el ministerio dijo a la entidad de control que ya estaban gestionando la contratación de un proveedor de Internet.

Sobre la ubicación, el Mincul respondió que “la coordinadora de LAP” les informó que la comunicación entre el personal de seguridad y el ministerial sería “por llamada telefónica al celular del módulo”.

Si bien esa fue su respuesta, también precisaron que, al 7 de marzo, aún no se había hecho una prueba en el nuevo terminal con el personal de seguridad ni Aduanas. Gestión consultó a LAP sobre esto. La concesionaria del AIJCH descartó algún inconveniente respecto al módulo del Mincul.

“En esa línea, debemos resaltar que hemos contado con la participación del personal del Mincul en las pruebas operacionales donde han simulado sus procesos. Respecto a la conectividad, informamos que todos los espacios asignados, tanto a entidades públicas como privadas, cuentan actualmente con la infraestructura adecuada para que puedan contratar los servicios de Internet correspondientes para el buen funcionamiento de sus actividades“, señalaron.

En este caso, precisó la empresa, hay libertad para contratar con cualquier proveedor del mercado. LAP precisó también que entregaron el módulo al Mincul en noviembre del 2024 y que el ministerio tenía conocimiento de su ubicación en el nuevo terminal desde 2019, sin hacer mayor observación.

Desde el Mincul, aseguraron a Gestión que ya absolvieron consultas de los interesados en darles el servicio de Internet. “Se tiene previsto que el contrato se formalice antes que finalice el mes de abril”, anunciaron.

El nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se mantiene sin fecha de inicio, luego de postergar su arranque el pasado 30 de marzo.

También remarcaron que han realizado, entre noviembre del 2024 y marzo de este año, ocho inducciones a más de 100 miembros de seguridad del nuevo terminal y tres pruebas en los escáneres.

“Actualmente, se encuentra en revisión un protocolo de acción conjunto con LAP que será aprobado en los próximos días”, manifestaron.

Desde la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) lamentaron que estas advertencias de Contraloría se sumen a los otros pendientes que Ositrán viene advirtiendo sobre el nuevo AIJCH, a falta de una nueva fecha de inicio de operaciones.

“Necesitamos operar cuanto antes, pero para ello todos los componentes, equipos y sistemas deben estar operativos y funcionando bien. Hacen falta pruebas integrales”, recalcó Carlos Gutiérrez, gerente general en AETAI, a Gestión.

Para Gutiérrez, los problemas advertidos por Contraloría sobre el módulo del Mincul son relevantes porque, de no arreglarse, afectarían directamente la experiencia del usuario en el nuevo terminal.

“También afecta la calidad del servicio que brindarán las entidades públicas en el aeropuerto. No pueden operar sin Internet ni wifi. Sin eso están muertos”, apuntó.