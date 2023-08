Un indicador que puede confirmar la proyección del MEF, pero también dar luces de lo que podría darse para el inicio del tercer trimestre es la importación de bienes de capital: en todo el primer semestre no alzó vuelo.

La información de la Asociación de Exportadores (Adex) muestra que la importación de bienes de capital y materiales de construcción se contrajo 0.4% en junio, segundo mes seguido que desacelera su retroceso (abril: -20.1%; mayo: -1.6%).

Pese a ello, en el primer semestre se compraron al exterior US$ 6,803.5 millones, una caída de 9.8% en comparación a similar periodo de 2022.

Importaciones Importaciones (CIF) Junio Enero - junio Millones US$ Var.% Millones US$ Var.% Bienes de capital y materiales de construcción 1,208.4 -0.4 6,803.5 -9.8 Bienes de capital para la industria 747.5 5.7 4,311.4 -8.1 Equipos de transporte 332.8 4.7 1,735.3 -0.8 Materiales de construcción 110.7 -34.4 669.2 -32.7 Bienes de capital para la agricultura 17.4 -8.6 87.7 -14.3 Fuente: Asociación de Exportadores (Adex)

Importación para la industria

Los bienes de capital para la industria, que representa el 17.2% del total de las importaciones, también estuvo “en rojo” en la primera mitad del año: alcanzaron un US$ 4,311.4 millones, es decir, una contracción de 8.1%.

Aunque la importación de estos bienes para la manufactura empezó el año con una caída de 22% -en enero-, los siguientes meses empezó a desacelerar su retroceso hasta pasar a terreno positivo: febrero (-6.1%), marzo (-4.2%), abril (-20.7%), mayo (1.3%) y junio (5.7%).

Teodoro Crisólogo, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), señaló que buena parte de los bienes que se importan para la industria y materiales de construcción es para producir maquinaria o brindar servicios en la ejecución de proyectos de inversión.

“Si se observa resultados negativos es probable que también veamos un desempeño negativo en dichos sectores”, dijo a Gestión.

El economista recordó que el producto bruto interno (PBI) de la manufactura no primaria ya lleva ocho meses consecutivo en negativo y acumula un retroceso de casi 8% en los primeros cinco meses del año, mientras que la construcción tiene una tendencia similar con un acumulado de casi 10% entre enero y mayo.

Agregó que las “esperanzas” de esos sectores se verán relacionadas a la dinámica que registre la confianza del sector privado para invertir en nuevos proyectos.

Sostuvo que existe ciertos indicios de recuperación que se registran en las encuestas de expectativas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

“A pesar que los índices siguen en el tramo pesimista, la confianza empresarial, en la economía a tres meses de los sectores vinculados a manufactura y construcción, se han ubicado en julio en su mayor nivel desde abril 2021 y si le sumas las mayores órdenes de compras de los últimos meses en construcción y manufactura anticipa que el PBI no tendrá la misma caída del primer semestre”, afirmó.

Adelantó que desde el IPE anticipan una menor caída en el gasto de inversión del sector privado para este segundo semestre, luego del retroceso de casi 11% en la primera mitad del año, y esto se debe por la gradual recuperación de la confianza.

Para Carlos Casas, exviceministro de Economía, las cifras que se van observando reflejan una contracción en la inversión privada, que este año terminaría en -2.5%, según las proyecciones del BCR. Además, el sector construcción e industria “crecerían” 0% este 2023, como lo mencionó la entidad monetaria.

“Esto se da por el frenazo y caída que estamos teniendo en la inversión privada. La mayoría de inversionistas están pateando para adelante sus decisiones. A pesar de todos los mensajes que han dado, siguen medio reticentes porque quieren tener un panorama claro antes de invertir”, apuntó.

Indicó que hay una recuperación en mayo y junio de las importaciones de bienes de capital de la industria y se debe porque están aprovechando su capacidad instalada para producir, pero eso no significa que estén invirtiendo más.

Ante la presencia de El Niño global, Casas refirió que el sector manufacturero no buscará stockearse en este segundo semestre por los riesgos.

“Con El Niño el consumo puede caer, en un escenario catastrófico subirían los precios de los productos, pero eso viene del sector agrícola, y en industriales no hay ese efecto. Más bien en una reducción de la capacidad adquisitiva, probablemente, se ofrezcan productos de menor valor o presentaciones más pequeñas. Stockearse no sería una estrategia porque puede ser que después no lo vendan”, acotó.

El economista también señaló que el sector construcción va a un ritmo lento. “Si la manufactura va invertir menos, entonces, tampoco se ampliará plantas, por ese lado hay una reducción, por eso el Gobierno aumenta la inversión pública”, aseveró.

Sin embargo, sostuvo que pinta un mejor panorama en esta segunda mitad del año, debido a que el Gobierno anunció la compra de maquinarias para la prevención de El Niño global.

Además, Casas manifestó que en este rubro de construcción sí puede haber un stockeo “porque se impulsa el rubro después de un desastre natural”, pero recalcó que aún es incierto.

Coincidiendo con Casas, Jorge González Izquierdo, profesor emérito de economía de la Universidad del Pacífico, explicó que la caída de importación de bienes de capital de industria y materiales de construcción muestra que la inversión privada sigue en retroceso.

“En el Perú cuando cae la inversión privada se manifiesta fuertemente en el sector construcción, entonces, eso hace que la demanda por insumo de ese rubro baje”, refirió.

Añadió que, para este segundo semestre, el panorama del sector construcción es incierto porque hay algunos proyectos pendientes. “Hay algunos proyectos que supuestamente van a empezar a ejecutarse, como puertos, la Línea 2 del Metro de Lima seguirá construyéndose y también la obra del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez”, aseveró.